6000% का रिटर्न, ₹50 से कम की कीमत वाला स्टॉक आज भी 4% उछला

Mercury Ev-Tech Share Price: बाजार की कमजोर स्थितियों के बीच भी एक कंपनी आज अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वह कंपनी मर्करी ईवी टेक है। कंपनी के शेयरों में आज 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमत 50 रुपये से भी कम है। बता दें, बीएसई में मर्करी ईवी टेक के शेयर बीएसई में 39.27 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 40.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है? मर्करी ईवी टेक ने सितंबर तिमाही के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार जुलाई से सितंबर के दौरान कुल नेट सेल्स में सालाना आधार पर 51 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस दौरान कंपनी की सेल्स 34.01 करोड़ रुपये थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह दूसरी तिमाही में 1.72 करोड़ रुपये रहा।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मर्करी ईवी टेक की पहली छमाही में नेट सेल्स 56.58 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 142 प्रतिशत बढ़ा है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.99 करोड़ रुपये रहा है। इसमें 43 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन इस साल कैसा? बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में मर्करी ईवी टेक के शेयरों में 34 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 55 प्रतिशत गिरा है। दो साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 69 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि, इसके बाद भी तीन से शेयरों को होल्ड करने वाले इंवेस्टर्स को अबतक 266 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 6060 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।