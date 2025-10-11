₹8 से अब ₹440 पर ट्रेड कर रहा यह शेयर, अब सोमवार को निवेशकों की रहेगी नजर

शुक्रवार को मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर 0.25% बढ़कर ₹440.45 प्रति शेयर पर बंद हुए। साल 2016 में इस शेयर की कीमत 8 रुपये थी। इस लिहाज से शेयर ने निवेशकों को 10 साल से भी कम समय में 5700% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है।

Madhya Bharat Agro Products Limited share: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एमबीएपीएल) के शेयर सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को भी चर्चा में बने रहेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा कर दी है। बता दें कि शुक्रवार को एमबीएपीएल के शेयर 0.25% बढ़कर ₹440.45 प्रति शेयर पर बंद हुए। साल 2016 में इस शेयर की कीमत 8 रुपये थी। इस लिहाज से शेयर ने निवेशकों को 10 साल से भी कम समय में 5700% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे उर्वरक निर्माता कंपनी मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स ने सितंबर 2025 तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) आधार पर 120% की वृद्धि दर्ज की, जो एक साल पहले इसी अवधि में ₹13.84 करोड़ था। अब ₹30.45 करोड़ पर पहुंच गया है। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कहा कि तिमाही-दर-तिमाही आधार पर नेट प्रॉफिट जून 2025 तिमाही के ₹28.20 करोड़ से 8% बढ़ा। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के ₹278.31 करोड़ से वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में परिचालन से प्राप्त राजस्व में 61.75% की वृद्धि दर्ज की, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹450.19 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में इसकी परिचालन आय ₹409.68 करोड़ थी। तिमाही के लिए एबिटा ₹61.8 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 71% अधिक है। ओस्टवाल समूह की इस कंपनी ने सितंबर तिमाही की अवधि में 1,18,541 मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की अपनी अब तक की सर्वाधिक मात्रा दर्ज की, जबकि बिक्री भी 1,35,187 मीट्रिक टन के अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।