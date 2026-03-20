6 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी, 6600% से ज्यादा चढ़ गया है यह मल्टीबैगर शेयर

केसर इंडिया के शेयर शुक्रवार को 8% से अधिक के उछाल के साथ 1166 रुपये पर पहुंच गए हैं। 3 साल में कंपनी के शेयरों में 6600% से अधिक की तेजी आई है। केसर इंडिया अपने शेयरधारकों को 6 बोनस शेयर बांट चुकी है।

मल्टीबैगर स्टॉक केसर इंडिया लिमिटेड में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। केसर इंडिया के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1166 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 65 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में केसर इंडिया लिमिटेड के शेयर 93 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स और वर्कशॉप बिल्डिंग्स के रियल एस्टेट डिवेलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। केसर इंडिया अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है।

6 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

मल्टीबैगर कंपनी केसर इंडिया लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है। केसर इंडिया ने मार्च 2024 में 6:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 6 बोनस शेयर बांटे हैं। केसर इंडिया का मार्केट कैप शुक्रवार को 3220 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

6600% से अधिक उछल गए हैं केसर इंडिया के शेयर

मल्टीबैगर कंपनी केसर इंडिया लिमिटेड के शेयर पिछले 3 साल में 6600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। केसर इंडिया लिमिटेड के शेयर 17 मार्च 2023 को 17.23 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 मार्च 2026 को 1166 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 133 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में केसर इंडिया के शेयरों में 65 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।