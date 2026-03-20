6 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी, 6600% से ज्यादा चढ़ गया है यह मल्टीबैगर शेयर
केसर इंडिया के शेयर शुक्रवार को 8% से अधिक के उछाल के साथ 1166 रुपये पर पहुंच गए हैं। 3 साल में कंपनी के शेयरों में 6600% से अधिक की तेजी आई है। केसर इंडिया अपने शेयरधारकों को 6 बोनस शेयर बांट चुकी है।
मल्टीबैगर स्टॉक केसर इंडिया लिमिटेड में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। केसर इंडिया के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1166 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 65 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में केसर इंडिया लिमिटेड के शेयर 93 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स और वर्कशॉप बिल्डिंग्स के रियल एस्टेट डिवेलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। केसर इंडिया अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है।
6 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
मल्टीबैगर कंपनी केसर इंडिया लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है। केसर इंडिया ने मार्च 2024 में 6:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 6 बोनस शेयर बांटे हैं। केसर इंडिया का मार्केट कैप शुक्रवार को 3220 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।
6600% से अधिक उछल गए हैं केसर इंडिया के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी केसर इंडिया लिमिटेड के शेयर पिछले 3 साल में 6600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। केसर इंडिया लिमिटेड के शेयर 17 मार्च 2023 को 17.23 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 मार्च 2026 को 1166 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 133 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में केसर इंडिया के शेयरों में 65 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।
600% से ज्यादा बढ़ा है केसर इंडिया का मुनाफा
केसर इंडिया लिमिटेड का तिमाही मुनाफा 600 पर्सेंट से अधिक बढ़ा है। केसर इंडिया को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 15.34 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर कंपनी का प्रॉफिट 605.91 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को दिसंबर 2024 तिमाही में 2.17 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 91.65 करोड़ रुपये रही है। कंपनी की नेट सेल्स सालाना आधार पर 450.58 पर्सेंट बढ़ी है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की नेट सेल्स 16.65 करोड़ रुपये थी। दिसंबर 2025 तिमाही में केसर इंडिया का इबिट्डा 23.46 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का इबिट्डा 728.98 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में केसर इंडिया का इबिट्डा 2.83 करोड़ रुपये था। दिसंबर 2025 तिमाही में केसर इंडिया का ईपीएस बढ़कर 6.16 रुपये पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें