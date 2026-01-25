2 पर 1 शेयर फ्री देने का ऐलान, 116% चढ़ गया है भाव, खरीदने की लूट

संक्षेप: हैदराबाद में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी ने दो बड़े फैसलों की जानकारी दी, जिनमें एक नई सब्सिडियरी कंपनी बनाना और बोनस शेयर जारी करना शामिल है। ये फैसले जरूरी रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरी के अधीन होंगे। अब मंगलवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

Kapston Services Limited Share: कैप्स्टन सर्विसेज लिमिटेड ने 23 जनवरी 2026 को एक अहम कॉरपोरेट ऐलान किया है, जो कंपनी के भविष्य की ग्रोथ और शेयरधारकों के लिए काफी खास माना जा रहा है। हैदराबाद में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी ने दो बड़े फैसलों की जानकारी दी, जिनमें एक नई सब्सिडियरी कंपनी बनाना और बोनस शेयर जारी करना शामिल है। ये फैसले जरूरी रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरी के अधीन होंगे। अब मंगलवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को इस शेयर की कीमत 6 पर्सेंट तक चढ़कर 413 रुपये पर पहुंच गए थे।

क्या है डिटेल कंपनी ने अपनी 100 प्रतिशत पुरे मालिकाना हक वाली के तौर पर कैप्स्टन होम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैप्स्टन अब पहली बार B2C यानी आम ग्राहकों के लिए होम सर्विसेज बिज़नेस में कदम रखने जा रही है। अब तक कैप्स्टन कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को सेवाएं देती थी, लेकिन इस नए कदम से कंपनी सीधे घरों और छोटे ऑफिसों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएगी। बढ़ते शहरी भारत में प्रोफेशनल और भरोसेमंद होम सर्विसेज की मांग को देखते हुए यह फैसला रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

बोनस शेयर डिटेल इसके अलावा, बोर्ड ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। यानी शेयरधारकों को हर 2 मौजूदा शेयर पर 1 नया बोनस शेयर मिलेगा। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट बाद में घोषित की जाएगी और इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी पोस्टल बैलट के जरिए ली जाएगी। साल 2009 में शुरू हुई कैप्स्टन सर्विसेज आईएसओ सर्टिफाइड मैनपावर और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। खास बात यह है कि कंपनी का शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से अब तक करीब 116 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, जिससे निवेशकों में इसे लेकर उत्साह और बढ़ गया है।