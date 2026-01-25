Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Multibagger stock Kapston Services Limited declared 12 bonus share stock surges 116 percent
2 पर 1 शेयर फ्री देने का ऐलान, 116% चढ़ गया है भाव, खरीदने की लूट

संक्षेप:

Jan 25, 2026 11:05 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Kapston Services Limited Share: कैप्स्टन सर्विसेज लिमिटेड ने 23 जनवरी 2026 को एक अहम कॉरपोरेट ऐलान किया है, जो कंपनी के भविष्य की ग्रोथ और शेयरधारकों के लिए काफी खास माना जा रहा है। हैदराबाद में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी ने दो बड़े फैसलों की जानकारी दी, जिनमें एक नई सब्सिडियरी कंपनी बनाना और बोनस शेयर जारी करना शामिल है। ये फैसले जरूरी रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरी के अधीन होंगे। अब मंगलवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को इस शेयर की कीमत 6 पर्सेंट तक चढ़कर 413 रुपये पर पहुंच गए थे।

क्या है डिटेल

कंपनी ने अपनी 100 प्रतिशत पुरे मालिकाना हक वाली के तौर पर कैप्स्टन होम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैप्स्टन अब पहली बार B2C यानी आम ग्राहकों के लिए होम सर्विसेज बिज़नेस में कदम रखने जा रही है। अब तक कैप्स्टन कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को सेवाएं देती थी, लेकिन इस नए कदम से कंपनी सीधे घरों और छोटे ऑफिसों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएगी। बढ़ते शहरी भारत में प्रोफेशनल और भरोसेमंद होम सर्विसेज की मांग को देखते हुए यह फैसला रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

बोनस शेयर डिटेल

इसके अलावा, बोर्ड ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। यानी शेयरधारकों को हर 2 मौजूदा शेयर पर 1 नया बोनस शेयर मिलेगा। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट बाद में घोषित की जाएगी और इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी पोस्टल बैलट के जरिए ली जाएगी। साल 2009 में शुरू हुई कैप्स्टन सर्विसेज आईएसओ सर्टिफाइड मैनपावर और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। खास बात यह है कि कंपनी का शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से अब तक करीब 116 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, जिससे निवेशकों में इसे लेकर उत्साह और बढ़ गया है।

कंपनी का कारोबार

कैपस्टन होम सर्विसेज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराएगी, जिनमें क्लीनिंग, ब्यूटी और स्पा, इलेक्ट्रिकल-प्लंबिंग-कारपेंट्री (EPC), एसी रिपेयर, पेंटिंग और अन्य घरेलू सेवाएं शामिल होंगी। कंपनी का फोकस सर्विस की गुणवत्ता, सुरक्षा, पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने पर रहेगा। सभी सेवाएं कैपस्टन द्वारा प्रशिक्षित और बैकग्राउंड वेरिफाइड प्रोफेशनल्स के जरिए दी जाएंगी, जिससे ग्राहकों को वही भरोसा और मानक मिलेंगे, जो कंपनी की B2B सेवाओं की पहचान रहे हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
