Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Multibagger Stock Integrated Industries stock in focus after net profit jumps 104 percent
63300% का दमदार रिटर्न, नेट प्रॉफिट 104% बढ़ा, फोकस में रहेगा ₹25 वाला शेयर



संक्षेप: Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इस मल्टीबैगर स्टॉक के नेट प्रॉफिट में 104 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अब सोमवार को हलचल देखने को मिलेगी। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 50 रुपये से कम का है।

Sun, 16 Nov 2025 04:01 PMTarun Pratap Singh मिंट
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इस मल्टीबैगर स्टॉक के नेट प्रॉफिट में 104 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अब सोमवार को हलचल देखने को मिलेगी। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 50 रुपये से कम का है।

शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 25.36 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 125 रुपये का डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर से पहले

कितना हुआ नेट प्रॉफिट?

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान 29.99 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले इसी दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.70 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 104 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि दूसरी तिमाही में कुल रेवन्यू (ऑपरेशंस) 286.46 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कंपनी के खर्च में भी इजाफा हुआ है। दूसरे क्वार्टर में कंपनी का कुल खर्च 257.13 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 49 प्रतिशत बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते खुलेंगे 2 कंपनियों के IPO, एक का GMP दिखा रहा 30 रुपये

63300% चढ़ा शेयर

बीते 5 साल में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 63300 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को अबतक 13247 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। दो साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 40 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

बीते एक साल संघर्ष कर रहा स्टॉक

पिछला एक साल कंपनी के शेयरहोल्डर्स के लिए कठिनाईयों से भरा रहा है। 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 35 प्रतिशत गिरा है। वहीं, इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 13% टूट चुका है।

बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने 2024 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। 2024 में कंपनी ही कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। पिछले साल कंपनी ने अपने शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

