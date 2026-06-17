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3 महीने में 145% रिटर्न देकर मल्टीबैगर बना ये स्टॉक, ₹8 से ₹25 तक उछला शेयर; आपका है दांव?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • इंडियाबुल्स शेयर (Indiabulls Limited) ने 3 महीनों में 145% की शानदार तेजी दर्ज की है
  • कंपनी के पुनर्गठन, बढ़ती प्रमोटर हिस्सेदारी, घाटे से मुनाफे में वापसी और ₹21000 करोड़ से अधिक की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ने शेयर में नई जान फूंक दी है
  • आइए इसके पीछे संस्थापक समीर गहलौत की भूमिका समझते है?
3 महीने में 145% रिटर्न देकर मल्टीबैगर बना ये स्टॉक, ₹8 से ₹25 तक उछला शेयर; आपका है दांव?

भारत के शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों में जिन कंपनियों ने निवेशकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, उनमें इंडियाबुल्स लिमिटेड (Indiabulls Limited) का नाम तेजी से उभरा है। कभी मुश्किल दौर से गुजर रही यह कंपनी अब जोरदार वापसी करती दिख रही है। पिछले तीन महीनों में कंपनी के शेयरों में करीब 145% की तेजी देखने को मिली, जबकि फरवरी 2026 के निचले स्तर से लेकर जून 2026 के हाई लेवल तक शेयर में लगभग 185% का उछाल दर्ज किया गया। इस शानदार रैली के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें कंपनी का पुनर्गठन, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार, नई पूंजी का निवेश और रियल एस्टेट कारोबार पर बढ़ता फोकस शामिल है।

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इंडियाबुल्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आया, जब समूह की कई कंपनियों को मिलाकर एक नई संरचना तैयार की गई। इस प्रक्रिया के बाद कंपनी का ढांचा पहले की तुलना में काफी सरल हो गया और कारोबार को नई दिशा मिली। इसी दौरान कंपनी के संस्थापक समीर गहलौत की भूमिका भी फिर से मजबूत हुई। बाजार में आमतौर पर तब सकारात्मक संकेत माना जाता है जब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी पर दोबारा बढ़ने लगा।

कंपनी के वित्तीय नतीजों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया। हाल के वित्तीय वर्ष में इंडियाबुल्स ने अपनी आय में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में पहुंच गई। पिछले साल जहां कंपनी को नुकसान हुआ था, वहीं इस बार उसने सैकड़ों करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। मार्च तिमाही के नतीजे भी काफी मजबूत रहे, जिससे निवेशकों को यह संकेत मिला कि कंपनी का सुधार केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक कारोबार में भी दिखाई दे रहा है।

रियल एस्टेट कारोबार इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनकर सामने आया है। कंपनी के पास गुरुग्राम, मुंबई और लुधियाना जैसे प्रमुख शहरों में बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इन प्रोजेक्ट का कुल संभावित मूल्य हजारों करोड़ रुपये बताया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि आने वाले सालों में उसके मुनाफे का बड़ा हिस्सा इसी रियल एस्टेट बिजनेस से आएगा। यही कारण है कि बाजार इस क्षेत्र में कंपनी की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है।

इसके अलावा कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना भी बनाई है। इस फंड का बड़ा हिस्सा प्रमोटर समूह द्वारा लगाया जा रहा है। जब किसी कंपनी में प्रमोटर खुद अधिक पैसा निवेश करते हैं, तो इसे बाजार आमतौर पर सकारात्मक संकेत के रूप में देखता है। इससे यह संदेश जाता है कि कंपनी के नेतृत्व को अपने भविष्य पर भरोसा है।

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हालांकि, शेयर बाजार में किसी भी तेजी के साथ जोखिम भी जुड़े रहते हैं। निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इतनी तेज बढ़त के बाद शेयर में उतार-चढ़ाव भी आ सकता है। फिर भी फिलहाल बाजार की नजर इंडियाबुल्स के रियल एस्टेट विस्तार, बढ़ते मुनाफे और प्रमोटर की बढ़ती हिस्सेदारी पर बनी हुई है। यही वजह है कि यह शेयर हाल के महीनों में एक चर्चित मल्टीबैगर स्टॉक बनकर उभरा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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