Multibagger Stock: ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर 8% चढ़ा, क्यों मची है खरीदने की होड़, 1 महीने में पैसा डबल
Multibagger Stock: ड्रोन बनाने वाली कंपनी Ideaforge Technology Ltd के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गए।
Multibagger Stock: ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक के शेयरों की कीमतों में आज 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी के शेयर बीएसई में 52 वीक हाई पर पहुंच गए हैं। Ideaforge Technology Ltd के शेयरों की कीमतों में उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। बता दें, Ideaforge Technology Ltd के शेयरों की कीमतों में लगातार 6वें कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर 20 प्रतिशत चढ़ गया था।
निवेशकों में खरीदने की होड़ (Ideaforge Technology Ltd Share)
बीएसई में आज मंगलवार को कंपनी के शेयर 757.20 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 8.82 प्रतिशत की तेजी के बाद 795.60 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह बीएसई में कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, Ideaforge Technology Ltd का 52 वीक लो लेवल 356 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3399.97 करोड़ रुपये का है।
मार्च तिमाही में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? (Ideaforge Technology Ltd q4 profit)
Ideaforge Technology Ltd को मार्च तिमाही के दौरान कुल 60 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 26 करोड़ रुपये के घाटा का सामना करना पड़ा था। रेवन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी को बड़ी राहत मिली है। सालाना आधार पर Ideaforge Technology Ltd का रेवन्यू 600 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 141 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 20 करोड़ रुपये था।
ड्रोन बनाने वाली कंपनी का EBITDA मार्च तिमाही के दौरान 62 करोड़ रुपये रहा है। इसके पहले के वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में यह EBITDA लॉस 22 करोड़ रुपये रहा था।
आइडिया फोर्ज के शेयरों का प्रदर्शन (Ideaforge Technology Ltd share performance)
1 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 105 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। 3 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 81 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, महज एक महीने में ही यह स्टॉक 99.40 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, दो साल में Ideaforge Technology Ltd के शेयरों का दाम 13.04 प्रतिशत बढ़ा है।
मार्च तिमाही की शेयरहोल्डिंग्स के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 33.34 प्रतिशत है। जबकि पब्लिक के पास 66.66 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।