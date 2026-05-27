Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेलवे से जुड़ी कंपनी ने दिया ऑर्डर तो तूफान बना शेयर, एक महीने से कर रहा मालामाल

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

HFCL लिमिटेड के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 161.80 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 9 प्रतिशत उछलकर 176.50 रुपये पर पहुंच गया। शेयर में यह तेजी कंपनी को रेलवे के एक नवरत्न PSU से ऑर्डर मिलने के बाद आई।

रेलवे से जुड़ी कंपनी ने दिया ऑर्डर तो तूफान बना शेयर, एक महीने से कर रहा मालामाल

HFCL share price: बाजार में सुस्ती के बीच टेलीकॉम इक्युपमेंट बनाने वाली कंपनी HFCL लिमिटेड के शेयर में बुधवार को तूफानी तेजी देखने को मिली। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन इस कंपनी के शेयर 9 प्रतिशत बढ़कर 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। शेयर में यह तेजी HFCL लिमिटेड को रेलवे के एक नवरत्न PSU से ऑर्डर मिलने के बाद आई।

शेयर का परफॉर्मेंस

HFCL लिमिटेड के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 161.80 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 9 प्रतिशत उछलकर 176.50 रुपये पर पहुंच गया। जनवरी महीने में शेयर 59.83 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। पिछले एक महीने में, HFCL के शेयरों में 63 प्रतिशत की तेजी आई है। इस साल अब तक शेयर ने 152 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

कंपनी को मिला है ऑर्डर

HFCL के शेयर में तेजी ऐसे में कंपनी को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ₹135.09 करोड़ का एक परचेज ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर भारतीय रक्षा बलों के डेटा सेंटरों के लिए सुरक्षित ऑपरेशन (OPS) नेटवर्क के कार्यान्वयन प्रोजेक्ट के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। HFCL ने इससे पहले रेलटेल द्वारा दिए गए एक प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा बलों के लिए सुरक्षित OPS नेटवर्क के कार्यान्वयन का काम किया था। कंपनी ने पूरे देश में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में एक केंद्रीय डेटा सेंटर और 120 मिनी डेटा सेंटरों के डिजायन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग का काम पूरा किया था।

ये भी पढ़ें:विवादों के बीच चर्चा में आई टाटा की यह बैठक, समूह की घाटे वाली कंपनियों पर मंथन

इस महीने कंपनी के लिए यह चौथा ऑर्डर है। इससे पहले 16 मई को HFCL ने अपनी विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक से ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए 11.07 मिलियन डॉलर (₹106.19 करोड़) का एक निर्यात ऑर्डर हासिल किया था।

ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी में वर्क फ्रॉम होम लागू, पीएम मोदी की अपील का असर
ये भी पढ़ें:रिकॉर्ड रेवेन्यू लेकिन हमने की छंटनी… दिग्गज कंपनी के CEO ने बताया असल कारण

इससे पहले, 11 मई को कंपनी ने एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक से ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए 19.32 मिलियन डॉलर (₹183.95 करोड़) का एक निर्यात ऑर्डर जीता था। वहीं, 4 मई को कंपनी को एक प्रमुख निजी दूरसंचार ऑपरेटर से ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति के लिए ₹84.23 करोड़ के खरीद ऑर्डर मिले थे।

इसके अलावा, HFCL ने 14 मई को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी के बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य जिले में मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड (MMHG) और इसी तरह के उत्पादों के निर्माण के लिए एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटीज स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल खर्च ₹230 करोड़ होगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,