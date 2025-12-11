1 साल में किया पैसा डबल, अब ‘मालिक’ ने खरीदे 50,000 शेयर, 2 बोनस शेयर दे रही है कंपनी

संक्षेप: Multibagger Stock: पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा दोगुना करने वाली कंपनी जीआरएम ओवरसीज (GRM Overseas Ltd) के शेयर एक बार फिर से फोकस में हैं। इस बार दो वजहें हैं। पहली वजह कंपनी के प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है।

Multibagger Stock: पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा दोगुना करने वाली कंपनी जीआरएम ओवरसीज (GRM Overseas Ltd) के शेयर एक बार फिर से फोकस में हैं। इस बार दो वजहें हैं। पहली वजह कंपनी के प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। दूसरी वजह बोनस शेयर का ऐलान है। बात दें, गुरुवार को जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के शेयर 1.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ बीएसई में 451.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रमोटर्स ने खरीदे 50,000 शेयर जीआरएम ओवरसीज के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा अतुल गर्ग ने कंपनी में 0.08 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई है। उन्होंने 50,00 शेयर खरीदे हैं। कंपनी के शेयरहोल्डिंग के अनुसार अतुल गर्ग के पास 22 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, अन्य प्रमोटर ग्रुप के सदस्य जैसे हुकुम चंद गर्ग के पास 24.45 प्रतिशत और ममता गर्ग के पास 21.68 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें, कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 68.19 प्रतिशत इस समय है।

इस कंपनी में एफआईआई की हिस्सेदारी 3.4 प्रतिशत है। पब्लिक के पास 26.80 प्रतिशत और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 1.8 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें, मधु केला द्वारा स्थापित कंपनी के पास 1.37 प्रतिशत हिस्सा है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड ने दी जानकारी में कहा है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कुल 362.43 करोड़ रुपये का रेवन्यू (ऑपरेंशस) के जरिए जनरेट किया है। जोकि सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.76 करोड़ रुपये रहा था।

दूसरी बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी जीआरएम ओवरसीज निवेशकों को दूसरी बार बोनस शेयर देने जा रही है। 2021 में कंपनी ने एक शेयर पर दो शेयर बोनस दिया था। इस बार भी कंपनी ने एक शेयर पर दो शेयर बोनस देने का फैसला किया है।

इस साल दिया है 100% से अधिक का रिटर्न साल 2025 में अबतक जीआरएम ओवरसीज के शेयरों की कीमतों में 125 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 110 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल में यह स्टॉक 1364 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।