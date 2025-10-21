Hindustan Hindi News
₹6 का शेयर ₹313 पर पहुंच गया, दिवाली पर मालमाल हुए निवेशक, 5300% का मिला रिटर्न

₹6 का शेयर ₹313 पर पहुंच गया, दिवाली पर मालमाल हुए निवेशक, 5300% का मिला रिटर्न

संक्षेप: वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने पहली बार कई वर्षों के बाद बिक्री दर्ज की। कुल बिक्री ₹184.88 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹17.14 करोड़ रहा। जबकि पिछले चार वित्त वर्षों में कंपनी की सेल्स शून्य रही थी।

Tue, 21 Oct 2025 12:01 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
माइक्रोकैप कंपनी जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (GHV Infra Projects Ltd) ने इस साल बाजार में इतिहास रच दिया है। एक साल पहले दिवाली के समय मात्र ₹2 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी अब निवेशकों के लिए 5,300% का रिटर्न दे चुकी है। कंपनी के शेयर पिछली दिवाली के ₹5.83 से बढ़कर सोमवार को ₹313.60 तक पहुंच गए। यह शानदार उछाल कंपनी को मिले बड़े ऑर्डर्स और कारोबारी पुनरुद्धार के चलते आया है।

शेयरों में ऐतिहासिक तेजी

जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का शेयर इस साल सम्वत 2081 में मल्टीबैगर साबित हुआ है। कंपनी के शेयरों में यह तेजी उस समय आई जब कुछ सालों तक कंपनी की बिक्री शून्य रही थी। इसके बावजूद, 2025 में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद कंपनी ने शानदार वापसी की है।

कंपनी के कारोबार में बड़ी प्रगति

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने पहली बार कई वर्षों के बाद बिक्री दर्ज की। कुल बिक्री ₹184.88 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹17.14 करोड़ रहा। जबकि पिछले चार वित्त वर्षों में कंपनी की सेल्स शून्य रही थी। दिसंबर 2024 में कंपनी का नाम बदलकर जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कर दिया गया था। कंपनी के अधिकांश शेयर जहिद मोहम्मद एच. विजापुरा (जीएचवी इंडिया के प्रमोटर), जेएचवी कमर्शियल्स एलएलपी और हुसेना मुसामजी (PAC के रूप में) ने अधिग्रहित किए। कंपनी ने अपने FY24 वार्षिक रिपोर्ट में लिखा था कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए अवसरों को तलाशने और निवेश क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है।

नए प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स की झड़ी

कंपनी को जीएचवी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से एक आशय पत्र (LOI) प्राप्त हुआ है। यह अनुबंध झारखंड के साउथ ईस्टर्न रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के लिए है, जिसकी कीमत लगभग ₹120 करोड़ है। यह परियोजना तीन वर्षों में पूरी की जानी है। वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने स्वीकार किया कि कुशल और तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता एक प्रमुख चुनौती है। साथ ही, प्रबंधन टीम अब निवेश निर्णयों में सुधार और स्टेकहोल्डर वैल्यू बढ़ाने के प्रयास में जुटी है। कंपनी अब पेपर एवं पेपर प्रोडक्ट्स के निर्माण और मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने की दिशा में भी काम कर रही है, जिसमें इसे अपनी होल्डिंग कंपनी भद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड से सहयोग की उम्मीद है।

AGM के लिए समय विस्तार

कंपनी को हाल ही में ROC मुंबई से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के तहत वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय भी प्राप्त हुआ है। जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उदाहरण यह दर्शाता है कि एक छोटी, निष्क्रिय कंपनी भी सही प्रबंधन, ऑर्डर बुक और रणनीतिक विस्तार के जरिये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इतनी तीव्र उछाल के बाद ऐसे शेयरों में निवेश करते समय जोखिम मूल्यांकन बेहद जरूरी है।

