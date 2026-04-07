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5 साल में 1092% का रिटर्न, आज 15% चढ़ा मल्टीबैगर स्टॉक, निवेशकों में क्यो हो रही खरीदने की होड़

Apr 07, 2026 12:02 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
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Multibagger Stock: तीन साल में Gallantt Ispat के शेयरों का भाव 994 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1092 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। बता दें, 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1935 प्रतिशत का बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों को मोटा रिटर्न मिला है।

5 साल में 1092% का रिटर्न, आज 15% चढ़ा मल्टीबैगर स्टॉक, निवेशकों में क्यो हो रही खरीदने की होड़

Multibagger Stock: शेयर बाजार आज मंगलवार को जारी गिरावट के उलट Gallantt Ispat के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह Q4 बिजनेस अपडेट है। चौथी तिमाही के दौरान कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है।

आज 15% चढ़ा शेयरों का भाव

बीएसई में आज मल्टीबैगर स्टॉक 575 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 650 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

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कंपनी ने क्या दी है जानकारी

मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का स्टील प्रोडक्शन 0.24 मिलियन टन रहा है। जोकि सालाना आधार पर 9 प्रतिशत अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का स्टील प्रोडक्शन 0.88 मिलियन टन रहा है। जोकि एक वित्त वर्ष पहले की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है।

स्टील की बिक्री 0.23 मिलियन टन रहा है। जोकि साल दर साल की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की बिक्री 0.85 मिलियन टन रहा था।

पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?

इस साल अबतक Gallantt Ispat के शेयरों की कीमतों में 18.58 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। एक साल में यह स्टॉक 61.41 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 800.60 रुपये रहा है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 361 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 15372 करोड़ रुपये का है।

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10 साल में 1935% का धांसू रिटर्न

तीन साल में Gallantt Ispat के शेयरों का भाव 994 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1092 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। बता दें, 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1935 प्रतिशत का बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों को मोटा रिटर्न मिला है।

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कंपनी पिछले दो साल से लगातार डिविडेंड दे रही है। आखिरी बार कंपनी एक शेयर पर 1.25 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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