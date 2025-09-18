Multibagger stock eternal who name is zomato with zero debt hit record high price target is here कर्ज फ्री कंपनी के शेयर ने तोड़े अपने सारे रिकॉर्ड, ₹420 तक जा सकता है भाव, Business Hindi News - Hindustan
इटरनल के शेयर ने गुरुवार को रिकॉर्ड हाई को टच किया है। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश नजर आ रहे हैं। अहम बात ये है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवर करने के लिए मशहूर कंपनी जोमैटो को इटरनल के नाम से जाना जाता है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 05:45 PM
Eternal share price: ऑनलाइन फूड डिलीवर करने के लिए मशहूर कंपनी जोमैटो अब शेयर बाजार में इटरनल लिमिटेड के नाम से मौजूद है। इस कंपनी के शेयर ने गुरुवार को रिकॉर्ड हाई को टच किया है। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश नजर आ रहे हैं। अहम बात ये है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। आइए जान लेते हैं कि आखिर इटरनल लिमिटेड के शेयर का टारगेट प्राइस क्या है?

गुरुवार को शेयर की कीमत

सप्ताह के चौथे दिन बीएसई पर इटरनल के शेयर में तेजी आई और भाव 2% से ज्यादा बढ़कर 338.65 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह शेयर का ऑल टाइम हाई भी है। अप्रैल 2025 में यह शेयर 189.60 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। बता दें कि जोमैटो ने साल 2021 में शेयर बाजार में एंट्री ली थी। इस कंपनी का इश्यू प्राइस ₹76 प्रति शेयर था। इस लिहाज से कह सकते हैं कि शेयर ने अब तक निवेशकों को कई गुना रिटर्न दे दिया है।

क्या है टारगेट प्राइस?

गोल्डमैन सैक्स ने इटरनल के शेयर के लिए 360 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म को ब्लिंकिट की ग्रोथ स्पीड मजबूत लग रही है। उसे उम्मीद है कि कंपनी 2-3 सालों में अपने स्टोरों की संख्या दोगुनी कर देगी और विस्तार को बढ़ावा देगी। कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल स्थिर है। अगली दो तिमाहियों में ब्लिंकिट के ट्रांजिशन मार्जिन में 240 आधार अंकों का विस्तार होने की उम्मीद है।

मोतीलाल ओसवाल का टारगेट प्राइस

इसके अलावा, मोतीलाल ओसवाल ने इटरनल के शेयर का टारगेट प्राइस 420 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज फर्म को कंपनी के लिए संरचनात्मक अनुकूल परिस्थितियों और आय अनुमानों में वृद्धि की उम्मीद है। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि पिछले कुछ महीनों में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बागड़िया ने शेयर के लिए 362 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। विश्लेषक को निकट भविष्य में 362 रुपये तक की बढ़त की संभावना का अनुमान है, जो शेयर की मजबूत तेजी को दिखाता है।

