कर्ज फ्री कंपनी के शेयर ने तोड़े अपने सारे रिकॉर्ड, ₹420 तक जा सकता है भाव

Eternal share price: ऑनलाइन फूड डिलीवर करने के लिए मशहूर कंपनी जोमैटो अब शेयर बाजार में इटरनल लिमिटेड के नाम से मौजूद है। इस कंपनी के शेयर ने गुरुवार को रिकॉर्ड हाई को टच किया है। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश नजर आ रहे हैं। अहम बात ये है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। आइए जान लेते हैं कि आखिर इटरनल लिमिटेड के शेयर का टारगेट प्राइस क्या है?

गुरुवार को शेयर की कीमत सप्ताह के चौथे दिन बीएसई पर इटरनल के शेयर में तेजी आई और भाव 2% से ज्यादा बढ़कर 338.65 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह शेयर का ऑल टाइम हाई भी है। अप्रैल 2025 में यह शेयर 189.60 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। बता दें कि जोमैटो ने साल 2021 में शेयर बाजार में एंट्री ली थी। इस कंपनी का इश्यू प्राइस ₹76 प्रति शेयर था। इस लिहाज से कह सकते हैं कि शेयर ने अब तक निवेशकों को कई गुना रिटर्न दे दिया है।

क्या है टारगेट प्राइस? गोल्डमैन सैक्स ने इटरनल के शेयर के लिए 360 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म को ब्लिंकिट की ग्रोथ स्पीड मजबूत लग रही है। उसे उम्मीद है कि कंपनी 2-3 सालों में अपने स्टोरों की संख्या दोगुनी कर देगी और विस्तार को बढ़ावा देगी। कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल स्थिर है। अगली दो तिमाहियों में ब्लिंकिट के ट्रांजिशन मार्जिन में 240 आधार अंकों का विस्तार होने की उम्मीद है।