₹4 से ₹400 तक ट्रेड कर चुका शेयर, अब डिविडेंड बांटने का इरादा, 5 नवंबर को बैठक
Elitecon International share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर ने साल-दर-दिन आधार पर निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक- एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है। इस शेयर ने एक साल से भी कम अवधि में 4 रुपये से 400 रुपये से ज्यादा तक का सफर किया है। हालांकि, वर्तमान में शेयर की कीमत 150 रुपये से भी नीचे है। अब यह कंपनी डिविडेंड देने के मूड में है। इसके लिए बैठक भी बुलाई गई है।
कब है बैठक?
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार एलीटकॉन इंटरनेशनल ने बुधवार, 5 नवंबर को बोर्ड बैठक की तारीख तय की है। कंपनी ने कहा- निदेशक मंडल की बैठक में अन्य बातों के साथ ही कुछ फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक में 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की मंजूरी दी जाएगी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम डिविडेंड की घोषणा के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि का निर्धारण भी किया जा सकता है।
शेयर का परफॉर्मेंस
बीते शुक्रवार को बाजार में बिकवाली के बीच एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। सप्ताह के आखिरी कारेबारी दिन यह शेयर 148.70 रुपये पर था। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 3.80% बढ़कर बंद हुआ। अब सोमवार को एक बार फिर इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में साल-दर-साल 1333.94% की बढ़ोतरी हुई है और एक साल में 3057.11% उछाल आया है। छह महीने का प्रदर्शन 351.84% की बढ़ोतरी के साथ मजबूत बना हुआ है। हालांकि, पिछले तीन महीनों में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 23% की गिरावट आई है। इस शेयर ने 25 अगस्त, 2025 को ₹422.65 के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि इसका 52-सप्ताह का निम्नतम स्तर ₹4.71 रहा, जो 31 अक्टूबर, 2024 को पहुंचा।
कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे
वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) की जून तिमाही में एलीटकॉन इंटरनेशनल का मुनाफा ₹72.08 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 25 की मार्च तिमाही के ₹42.97 करोड़ से 67% अधिक है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि राजस्व भी तिमाही-दर-तिमाही 67% बढ़कर ₹524.87 करोड़ हो गया। पिछली मार्च तिमाही में इसका राजस्व ₹313.16 करोड़ था। कंपनी के राजस्व में तंबाकू उत्पादों का योगदान आधे से ज्यादा यानी ₹326.09 करोड़ रहा। वहीं, कृषि उत्पादों का राजस्व ₹198.77 करोड़ रहा।