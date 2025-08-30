₹1 से ₹327 पर ट्रेड कर रहा यह शेयर, अब सोमवार को हलचल की उम्मीद, समझें वजह

एलीटकॉन इंटरनेशनल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्यूआईपी के माध्यम से फंड जुटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। कंपनी ने क्यूआईपी के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करके ₹300 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव रखा।

Elitecon International share: शेयर बाजार में लिस्टेड- एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मल्टीबैगर स्टॉक वाली कंपनी ने शुक्रवार को आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में कुछ बड़े प्रस्ताव पर मंथन किए। इसमें से एक फंड जुटाने का भी प्रस्ताव था। बता दें कि कुछ महीने पहले इस शेयर की कीमत ₹1 के स्तर पर थी।

क्या थे कंपनी के प्रस्ताव एलीटकॉन इंटरनेशनल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से फंड जुटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। कंपनी ने क्यूआईपी के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करके ₹300 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मौजूदा उद्देश्य में संशोधन की मंजूरी के लिए एक विशेष प्रस्ताव पर भी मतदान कराया। इसी तरह, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में वेंकट रमेश पेनुमाका और सुशांत कुमार पांडा की नियुक्ति को मंजूरी देने का भी प्रस्ताव रखा गया। अंतिम प्रस्ताव रजिस्टर्ड ऑफिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से महाराष्ट्र राज्य में स्थानांतरित करने से संबंधित था।

एलीटकॉन के शेयर का हाल भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली के बीच शुक्रवार, 29 अगस्त को एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर भी बिखर गए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि, लॉन्ग टर्म में यह एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में उभरा है।