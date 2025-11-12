Hindustan Hindi News
₹1 के शेयर ने मचाई तबाही, 1 लाख के निवेश को बना दिया ₹1 करोड़, ₹145 पर आया दाम

₹1 के शेयर ने मचाई तबाही, 1 लाख के निवेश को बना दिया ₹1 करोड़, ₹145 पर आया दाम

संक्षेप: डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर 2025 तय की गई है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे डिविडेंड पाने के पात्र होंगे। आज शुरुआती कारोबार में शेयरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। कारोबार के दौरान यह शेयर 145.70 रुपये पर आ गया था।

Wed, 12 Nov 2025 03:10 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Multibagger Stock: मल्टीबैगर एफएमसीजी कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर बुधवार को एक्स-डिविडेंड (Ex-Dividend) के तौर पर ट्रेड हुए। बता दें कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था। बता दें कि यह डिविडेंड ₹1 के फेस वैल्यू वाले शेयरों पर दिया जाएगा। कंपनी के निदेशक मंडल ने इस निर्णय को 5 नवंबर 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी थी। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर 2025 तय की गई है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे डिविडेंड पाने के पात्र होंगे। आज शुरुआती कारोबार में शेयरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। कारोबार के दौरान यह शेयर 145.70 रुपये पर आ गया था।

छोटे निवेशकों को बनाया करोड़पति

एफएमसीजी कंपनी रही एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने पिछले एक साल में निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने लगभग 11,000% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान इसकी कीमत ₹1 से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई। यानी जिसने एक साल पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता, उसकी वैल्यू आज ₹1.1 करोड़ से अधिक हो चुकी होती। इस शानदार प्रदर्शन ने एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को भारत की सबसे तेजी से बढ़ती मल्टीबैगर कंपनियों में शामिल कर दिया है।

मुनाफे में 128% की छलांग

कंपनी ने हाल ही में अपने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी किए थे, जिसमें प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹20.19 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही ₹8.84 करोड़ की तुलना में 128% की वृद्धि दर्शाता है। इसका ऑपरेटिंग इनकम ₹504.89 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹79.13 करोड़ से पांच गुना से अधिक बढ़ गई। कंपनी के मुताबिक, मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और नए एफएमसीजी सेगमेंट में विस्तार ने उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है।

BSE में कंपनी की स्पष्टीकरण रिपोर्ट

29 सितंबर 2025 को बीएसई में दायर एक स्पष्टीकरण में कंपनी ने कहा था कि शेयरों में तेज़ी से आई वॉल्यूम वृद्धि पूरी तरह बाजार चालित थी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसके परिचालन या प्रदर्शन से जुड़ी कोई नई या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है और सभी विवरण पहले से सार्वजनिक रूप में दिए गए हैं। बता दें कि कंपनी का पोर्टफोलियो सिगरेट, स्मोकिंग प्रोडक्ट्स और संबंधित वस्तुओं के निर्माण व ट्रेडिंग के साथ-साथ एफएमसीजी कैटेगरी में विस्तार पर केंद्रित है।

