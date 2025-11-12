₹1 के शेयर ने मचाई तबाही, 1 लाख के निवेश को बना दिया ₹1 करोड़, ₹145 पर आया दाम

संक्षेप: डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर 2025 तय की गई है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे डिविडेंड पाने के पात्र होंगे। आज शुरुआती कारोबार में शेयरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। कारोबार के दौरान यह शेयर 145.70 रुपये पर आ गया था।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर एफएमसीजी कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर बुधवार को एक्स-डिविडेंड (Ex-Dividend) के तौर पर ट्रेड हुए। बता दें कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था। बता दें कि यह डिविडेंड ₹1 के फेस वैल्यू वाले शेयरों पर दिया जाएगा। कंपनी के निदेशक मंडल ने इस निर्णय को 5 नवंबर 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी थी। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर 2025 तय की गई है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे डिविडेंड पाने के पात्र होंगे। आज शुरुआती कारोबार में शेयरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। कारोबार के दौरान यह शेयर 145.70 रुपये पर आ गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छोटे निवेशकों को बनाया करोड़पति एफएमसीजी कंपनी रही एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने पिछले एक साल में निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने लगभग 11,000% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान इसकी कीमत ₹1 से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई। यानी जिसने एक साल पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता, उसकी वैल्यू आज ₹1.1 करोड़ से अधिक हो चुकी होती। इस शानदार प्रदर्शन ने एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को भारत की सबसे तेजी से बढ़ती मल्टीबैगर कंपनियों में शामिल कर दिया है।

मुनाफे में 128% की छलांग कंपनी ने हाल ही में अपने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी किए थे, जिसमें प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹20.19 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही ₹8.84 करोड़ की तुलना में 128% की वृद्धि दर्शाता है। इसका ऑपरेटिंग इनकम ₹504.89 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹79.13 करोड़ से पांच गुना से अधिक बढ़ गई। कंपनी के मुताबिक, मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और नए एफएमसीजी सेगमेंट में विस्तार ने उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है।