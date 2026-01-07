7000% से ज्यादा की तूफानी तेजी, 10 टुकड़ों में बंट चुका है यह मल्टीबैगर शेयर

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 17 महीने में 7000% से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 30 अगस्त 2024 को 1.34 रुपये पर थे। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 7 जनवरी 2026 को 95.86 रुपये पर बंद हुए हैं।

मल्टीबैगर कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर बुधवार को BSE में 4.85 पर्सेंट की तेजी के साथ 95.86 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 755 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 11.21 रुपये से बढ़कर 95 रुपये के ऊपर जा पहुंचे हैं। पिछले 17 महीने में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 7000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 422.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 11.21 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

7000% से ज्यादा की तूफानी तेजी

एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International) के शेयरों में पिछले 17 महीने में 7053 पर्सेंट की तेजी आई है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 30 अगस्त 2024 को 1.34 रुपये पर थे। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 7 जनवरी 2026 को BSE में 95.86 रुपये पर बंद हुए हैं। BSE के डेटा के मुताबिक, पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 9029 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, पिछले 5 साल में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 9486 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी का मार्केट कैप बुधवार 7 जनवरी को 15,323 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।