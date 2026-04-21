5 साल में 7113% का रिटर्न, अब 10 हिस्सों में बंटने जा रहा है स्टॉक, आज फोकस में शेयर
Stock Split News: E2E Networks Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी अपने स्टॉक को 10 हिस्सों में बांट रही है। 5 साल में कंपनी ने 7113% का रिटर्न दिया है।
Stock Split News: आज 21 अप्रैल को E2E Networks Ltd के शेयर फोकस में रहेंगे। कंपनी ने शेयरों को बांटने का फैसला किया है। E2E Networks Ltd के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...
10 टुकड़ों में बंटने जा रहे है स्टॉक (E2E Networks Ltd Stock Split Updates)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। बता दें, अभी रिकॉर्ड डेट का ऐलान E2E Networks Ltd ने नहीं किया है।
इस कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी? (E2E Networks Ltd Shareholdings)
E2E Networks Ltd में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के पास 18.45 प्रतिशत हिस्सा है। मार्च तिमाही के शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स के पास 39.45 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 60.47 प्रतिशत हिस्सा है।
शेयरों का प्रदर्शन शानदार? (E2E Networks Ltd Share performance)
सोमवार को बाजार के बंद होने के समय पर 3.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ E2E Networks Ltd के शेयर 2704.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9.57 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 महीने में यह स्टॉक 19.57 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस साल अबतक यह स्टॉक 35.30 प्रतिशत चढ़ा है।
E2E Networks Ltd के शेयरों का भाव एक साल में 49 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 3894.70 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1732.10 रुपये है। कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 2331.38 करोड़ रुपये का है।
5 साल में 7113% का रिटर्न
3 साल में E2E Networks Ltd के शेयरों की कीमतों में 1450 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में साल में यह स्टॉकक 7113 प्रतिशत चढ़ा है।
क्या करती है कंपनी? (E2E Networks Ltd details)
यह क्लाउड सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी है। कंपनी ने 10,000 से अधिक ग्राहकों को अपनी सुविधाएं दी हैं। कंपनी के लिंकडिन पोस्ट के अनुसार Nividia के साथ भी इनकी साझेदारी है। बता दें, E2E Networks Ltd का आईपीओ 2018 में आया था। कंपनी एनएसई में लिस्टेड है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।