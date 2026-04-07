624% तक का रिटर्न, अब ONGC ने दिया कंपनी को काम, आज शेयर 9% तक चढ़े
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Deep Industries के शेयरों में आज 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। निवेशक ONGC से वर्क ऑर्डर मिलने से काफी खुश हैं।
Multibagger Stock: दीप इंडस्ट्रीज (Deep Industries) के शेयरों की कीमतों में 9.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी को ओएनजीसी से बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। जिसकी वजह से शेयरों उछाल दर्ज की गई है। बीएसई में आज मंगलवार को कंपनी का शेयर बीएसई में 454.15 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 9.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 487.10 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है। 3 बजे स्टॉक का 470 रुपये से अधिक के लेवल पर पर ट्रेड कर रहे थे।
क्या मिला है काम?
कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि नेचुरल गैस कंप्रेसर, गैस डिहाइड्रेशन और HC ड्यू प्वाइंट से जुड़ी सर्विसेज का काम मिला है। कंपनी को यह काम मल्लेश्वरम फील्ड में मिला है।
फरवरी में मिला था बड़ा काम
इससे पहले कंपनी को 148 करोड़ रुपये का काम ऑयल इंडिया में मिला था। यह वर्क ऑर्डर फरवरी में अवार्ड हुआ था। इस वर्क ऑर्डर को कंपनी को असम और अरुणांचल प्रदेश में करना है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?
दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 49.80 प्रतिशत बढ़ गया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 43.1 प्रतिशत के इजाफे के बाद 221.50 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 46.30 प्रतिशत के इजाफे के बाद 110.10 करोड़ रुपये दिसंबर तिमाही में रहा।
शेयरों में 2472% तक की तेजी
हालिया सालों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। अप्रैल 2021 में कंपनी के शेयरों का भाव 21.85 रुपये के लेवल पर था। जोकि जनवरी 2025 में स्टॉक का भाव 2472 प्रतिशत चढ़ा है। कंपनी के शेयरों का आल टाइम हाई 624.50 रुपये रहा है। बता दें, 2021 में कंपनी के शेयरों का भाव 123 प्रतिशत बढ़ा है।
पिछले एक साल में दीप इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 11.66 प्रतिशत की तेजी देखी गई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.02 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।