मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले ₹52 के शेयर पर रखें नजर, कंपनी ने लिया है बड़ा फैसला
संक्षेप: स्मॉल-कैप स्टॉक एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स मंगलवार के कारोबार में 2.11% की गिरावट के साथ 52.77 रुपये पर बंद हुआ जबकि भारतीय बेंचमार्क सूचकांक 0.6% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। गुरुवार को इस शेयर में हलचल की उम्मीद है।
Multibagger small-cap stock MIC Electronics: शेयर बाजार में बिकवाली के बीच सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को कुछ पेनी शेयर को भी बेचने की होड़ थी। ऐसा ही एक पेनी शेयर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस मल्टीबैगर स्मॉल-कैप शेयर में 2 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई लेकिन गुरुवार को इसमें हलचल की उम्मीद है।
क्या है वजह?
दरअसल, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड ने अलग-अलग फंड जुटाने के प्रस्तावों के साथ-साथ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। कंपनी के बोर्ड ने अपनी बैठक में योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी) जारी करके फंड जुटाने को मंजूरी दी। इसके साथ ही, बोर्ड ने असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की विस्तृत जानकारी और उक्त ईजीएम के लिए संवीक्षक की नियुक्ति को भी अंतिम रूप दिया। बता दें कि एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए ₹250 करोड़ जुटाने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने एक या एक से अधिक किस्तों में एफसीसीबी जारी करके फंड जुटाने को भी मंजूरी दी बशर्ते कि एफसीसीबी जारी करके जुटाई जाने वाली कुल राशि 15 मिलियन डॉलर से अधिक न हो।
ईजीएम कब है?
एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि उसके बोर्ड ने कंपनी की ईजीएम की तिथि, समय और स्थान को भी मंजूरी दे दी है। यह सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 को सुबह 11.45 बजे (भारतीय समयानुसार) आयोजित होने वाली है। बोर्ड ने कंपनी की उक्त ईजीएम के लिए आरपीआर एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोपराइटर वाई रवि प्रसाद रेड्डी को संवीक्षक नियुक्त किया है।
शेयर का परफॉर्मेंस
स्मॉल-कैप स्टॉक एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स मंगलवार के कारोबार में 2.11% की गिरावट के साथ 52.77 रुपये पर बंद हुआ जबकि भारतीय बेंचमार्क सूचकांक 0.6% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। पिछले एक साल में, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर मूल्य में 42% की गिरावट आई है। हालांकि, यह लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। 5 नवंबर, 2025 को ₹2.80 से 1,836% बढ़कर अपने वर्तमान स्तर पर पहुंच गया है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, इस शेयर ने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹96.59 और 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर ₹44.50 को छुआ है।