₹50 के शेयर में 1800% की तेजी, डिफेंस सेक्टर की है कंपनी, लगातार फोकस में शेयर

संक्षेप: ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि कंपनी अब सिर्फ छोटे-मोटे सबसिस्टम बनाने वाली नहीं रही, बल्कि धीरे-धीरे एक फुल-फ्लेज्ड सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनती जा रही है। लंबी अवधि में कंपनी का फोकस स्केल-अप करने और बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर है।

Multibagger Stock: एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Astra Microwave Products Ltd) को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज़ का रुख लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। डिफेंस सेक्टर के इस मल्टीबैगर स्टॉक में उन्हें अभी और तेजी की उम्मीद दिख रही है। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि कंपनी अब सिर्फ छोटे-मोटे सबसिस्टम बनाने वाली नहीं रही, बल्कि धीरे-धीरे एक फुल-फ्लेज्ड सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनती जा रही है। लंबी अवधि में कंपनी का फोकस स्केल-अप करने और बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर है, जिससे कमाई और मुनाफे दोनों में मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शेयरों के हाल अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें, तो एस्ट्रा माइक्रोवेव के शेयर कोविड-19 के दौरान ₹50 से भी नीचे थे, जहां से अब तक इसमें करीब 1,800% की जबरदस्त तेजी आ चुकी है। मंगलवार को शेयर ₹949.90 पर आ गया। हालांकि यह अपने 52-वीक हाई ₹1,195.65 से करीब 20% नीचे है। जियोजित इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, H1FY26 में कंपनी की आय 8% बढ़ी, जबकि EBITDA 21% और PAT 23% से ज्यादा बढ़ा। जियोजित का मानना है कि डिफेंस और स्पेस सेक्टर में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के दम पर कंपनी अगले 3-4 साल में अपना रेवेन्यू दोगुना कर सकती है। उन्होंने स्टॉक पर ‘एक्युमुलेट’ रेटिंग के साथ ₹1,067 का टारगेट दिया है।

कंपनी का कारोबार 1991 में स्थापित, हैदराबाद बेस्ड एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव सिस्टम्स की एक बड़ी कंपनी है। यह डिफेंस, स्पेस और टेलीकॉम सेक्टर के लिए हाई-क्वालिटी RF और माइक्रोवेव मॉड्यूल्स, सबसिस्टम और सिस्टम डिजाइन व मैन्युफैक्चर करती है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक, कंपनी अब AESA रडार, उत्तम रडार, मौसम से जुड़े ऑर्डर, नेवी से रिपीट ऑर्डर और काउंटर-ड्रोन सिस्टम्स जैसे बड़े मौकों पर नजर बनाए हुए है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक करीब ₹2,200 करोड़ की थी और FY21-25 के बीच इसका रेवेन्यू CAGR करीब 13% रहा है।