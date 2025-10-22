10 टुकड़े में बंट चुका है यह मल्टीबैगर, 5 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 27 लाख रुपये

Hindustan Hindi News
संक्षेप: डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पांच साल में 11 रुपये से बढ़कर 300 रुपये के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। कंपनी ने पांच साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 27 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है।

डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने पिछले 5 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर इस अवधि में 2600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 11 रुपये से बढ़कर 300 रुपये के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 87.99 रुपये है।

1 लाख रुपये के बना दिए 27 लाख रुपये से ज्यादा
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 23 अक्टूबर 2020 को 10.87 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 अक्टूबर 2025 को 299 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले पांच साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 2650 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। अगर किसी व्यक्ति ने 23 अक्टूबर 2020 को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 27.50 लाख रुपये होती। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का मार्केट कैप 9970 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

10 टुकड़े में बंट चुका है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का शेयर
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने मई 2023 में अपने शेयर को 1:10 के अनुपात में बांटा है। यानी, कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.33 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.67 पर्सेंट है। कंपनी ने 16 अक्टूबर 2025 को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि 43 मिलियन रुपये के ऑर्डर्स के लिए DRDO की तरफ से उसे लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। इसके अलावा, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की तरफ से 349.7 मिलियन रुपये के ऑर्डर के लिए लोएस्ट बिडर डिक्लेयर किया गया है।

