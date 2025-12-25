2099% चढ़ गया यह डिफेंस शेयर, 10 टुकड़ों में हो चुका है शेयर का बंटवारा

संक्षेप: डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पांच साल में 2099% चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 24 दिसंबर 2020 को 11.91 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 24 दिसंबर 2025 को 262.80 रुपये पर बंद हुए हैं।

मल्टीबैगर कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 262.80 रुपये पर बंद हुए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले कुछ दिन से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। डिफेंस कंपनी के शेयर 5 दिन में 15 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 117 पर्सेंट की तेजी आई है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 5 साल में 2000 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है।

2099% उछल गया है डिफेंस स्टॉक

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर पिछले पांच साल में 2099 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 24 दिसंबर 2020 को 11.91 रुपये पर थे। डिफेंस कंपनी के शेयर 24 दिसंबर 2025 को 262.80 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1967 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। डिफेंस कंपनी के शेयर पिछले 3 साल में 971 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 178 पर्सेंट की तेजी आई है। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 117 पर्सेंट का उछाल आया है।

10 टुकड़े में बंट चुका है डिफेंस कंपनी का शेयर

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। मल्टीबैगर कंपनी ने मई 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.41 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 47.59 पर्सेंट है। स्मॉलकैप कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का मार्केट कैप बुधवार 24 दिसंबर 2025 को 8820 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।