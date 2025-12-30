Hindustan Hindi News
महीने भर में 70% चढ़ा यह मल्टीबैगर, कंपनी ने इसी महीने हर शेयर पर दिए हैं 24 बोनस शेयर

संक्षेप:

एपिस इंडिया के शेयर मंगलवार को 5% चढ़कर 78.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर एक महीने के भीतर 70 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी ने इसी महीने अपने शेयरधारकों को 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं।

Dec 30, 2025 07:39 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। एपिस इंडिया के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 78.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने मंगलवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। एपिस इंडिया के शेयर एक महीने के भीतर 70 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी ने इसी महीने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी जबरदस्त तोहफा दिया है। 13 अक्टूबर 2022 के बाद से अब तक एपिस इंडिया के शेयर 9500 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एपिस इंडिया (Apis India) शहद, खजूर, फ्रूट जैम, सेरेल्स, वर्मिसेली, सोया चंक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन टी जैसे प्रॉडक्ट्स बेचती है।

कंपनी ने हर शेयर पर दिए हैं 24 बोनस शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया ने इसी महीने अपने शेयरधारकों को 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर निवेशकों को 24 बोनस शेयर बांटे हैं। एपिस इंडिया (Apis India) के शेयर 5 दिसंबर 2025 को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर थे। इससे पहले भी एपिस इंडिया ने 323:100 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। कंपनी ने दिसंबर 2010 में हर 100 शेयर पर 323 शेयर दिए थे। मल्टीबैगर कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.72 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.28 पर्सेंट है।

9585% उछल गए हैं एपिस इंडिया के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया (Apis India) के शेयर 13 अक्टूबर 2022 के बाद से अब तक 9585 पर्सेंट उछल गए हैं। एपिस इंडिया के शेयर 13 अक्टूबर 2022 को 81 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 30 दिसंबर 2025 को BSE में 78.45 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले दो साल की बात करें तो एपिस इंडिया के शेयरों में 7163 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 599 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 534 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 महीने में एपिस इंडिया के शेयर 177 पर्सेंट उछले हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 78.45 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 11.22 रुपये है।

