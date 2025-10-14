Hindustan Hindi News
1 पर 24 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिटर्न के मामले भी अव्वल, 3 महीने में पैसा किया डबल

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनी के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। मल्टीबैगर स्टॉक Apis India Ltd ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 24 शेयर बोनस दिया जा रहा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 12:44 PM
Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनी के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। मल्टीबैगर स्टॉक Apis India Ltd ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 24 शेयर बोनस दिया जा रहा है। इसका ऐलान कंपनी ने 13 अक्टूबर को किया है। इससे पहले Apis India Ltd ने 2010 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। बता दें, आज कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

13 अक्टूबर को कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 24 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कंपनी रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दे।

15 साल के बाद कंपनी दे रही है बोनस शेयर

इससे पहले Apis India Ltd ने 2010 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 100 शेयर पर 323 शेयर बोनस के तौर पर बांटे गए थे। हालांकि, इसके बाद से ना तो कंपनी ने कोई बोनस शेयर दिया। ना ही डिविडेंड का ऐलान हुआ।

शेयर बाजार में दहाड़ रही है कंपनी

इस कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन शेयर बाजारों में शानदार रहा है। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 55 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, महज 3 महीने में स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 152 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 222 प्रतिशत बढ़ा है।

मंगलवार को कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 819.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। बता दें, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 4353 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
