एक महीने में 120% की तूफानी तेजी, अब मल्टीबैगर कंपनी बांटने जा रही 3 बोनस शेयर

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड के शेयर सोमवार को 5% चढ़कर 2317.25 रुपये पर बंद हुए हैं। एक महीने में ए-1 लिमिटेड के शेयर 120% उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है।

मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 2317.25 रुपये पर बंद हुए हैं। ए-1 लिमिटेड के शेयर 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 5 दिन से अपर सर्किट पर हैं। वहीं, पिछले एक महीने में ए-1 लिमिटेड के शेयर 120 पर्सेंट चढ़ गए हैं। ए-1 लिमिटेड ने कई प्रस्तावों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मेंबर्स की मंजूरी मांगी है। इन प्रस्तावों में बोनस शेयर इश्यू, स्टॉक स्प्लिट, अर्थोराइज्ड शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी और A-1 सुरेजा इंडस्ट्री में इनवेस्टमेंट शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंपनी ने किया है 3 बोनस शेयर देने का ऐलान

ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 14 नवंबर को हुई मीटिंग में सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिनमें 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने और 10:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट शामिल है। कंपनी के बोर्ड ने हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर देने की बात कही है। मल्टीबैगर कंपनी इससे पहले भी बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने अगस्त 2021 में 3:20 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 20 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे थे। ए-1 लिमिटेड के बोर्ड ने अपने शेयर का बंटवारा करने की भी मंजूरी दी है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। यानी, कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी।

इस साल अब तक 475% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) के शेयर इस साल अब तक 475 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 402.45 रुपये पर थे। ए-1 लिमिटेड के शेयर 24 नवंबर 2025 को 2317.25 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 316 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ए-1 लिमिटेड के शेयर पिछले एक साल में 526 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 25 नवंबर 2024 को 370.10 रुपये पर थे। ए-1 लिमिटेड के शेयर 24 नवंबर 2025 को BSE में 2300 रुपये के ऊपर बंद हुए हैं।