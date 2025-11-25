कंपनी को मिला यूरिया का ऑर्डर, रिकॉर्ड हाई पर मल्टीबैगर स्टॉक, 1 महीने में पैसा डबल

संक्षेप: Multibagger Stock: शेयर बाजारों में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी ए-1 लिमिटेड (A-1 Ltd) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Multibagger Stock: शेयर बाजारों में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी ए-1 लिमिटेड (A-1 Ltd) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। अपर सर्किट लगने के बाद कंपनी के शेयर 2433.10 रुपये इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। बता दें, यह लगातार 7वां कारोबारी सत्र था जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

25000 मैट्रिक टन इंडस्ट्रीयल यूरिया का ऑर्डर ए-1 लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्होंने साई बाबा पॉलीमर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से 25000 मैट्रिक टन इंडस्ट्रियल यूरिया (ऑटोमोबाइल ग्रेड) का सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि इस ऑर्डर की कुल वैल्यू 127.50 करोड़ रुपये (बिना जीएसटी के) है। 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ ऑर्डर की कीमत 150.45 करोड़ रुपये पहुंच गई।

1 महीने में पैसा किया दोगुना ए-1 लिमिटेड शेयरों में महज एक महीने में ही 131 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में इस मल्टीबैगर स्टॉक 268 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने से ए-1 लिमिटेड के शेयरों में 346 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 505 प्रतिशत बढ़ा है।

3 साल में इस स्मॉल कैप स्टॉक की कीमतों में 702 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 4006 प्रतिशत बढ़ा है।

बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी 2021 में कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 20 शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया था। इस साल कंपनी ने हर एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2022 से कंपनी हर एक शेयर पर 1.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है।