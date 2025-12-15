1 पर 3 शेयर बोनस, 10 टुकड़ों में बंटेगा शेयर, मल्टीबैगर स्टॉक ने तय किया रिकॉर्ड डेट

संक्षेप: Bonus Share: मल्टीबैगर स्टॉक ए-1 लिमिटेड (A-1 Ltd) ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट ऐलान कर दिया है। यह मल्टीबैगर स्टॉक 1 शेयर पर 3 शेयर बोनस दे रही है। वहीं, कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में किया जाएगा।

Bonus Share: मल्टीबैगर स्टॉक ए-1 लिमिटेड (A-1 Ltd) ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट ऐलान कर दिया है। यह मल्टीबैगर स्टॉक 1 शेयर पर 3 शेयर बोनस दे रही है। वहीं, कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में किया जाएगा। आज कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। बता दें, कंपनी ने इससे पहले 2021 में बोनस शेयर दिया था। यानी चार साल के बाद एक बार फिर से कंपनी बोनस शेयर देगी।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट एक्सचेंज को दी जानकारी में ए-1 लिमिटेड ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। वहीं, कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सो में बंटवारा होगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। इस बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी 22 दिसंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा।

3 महीने में किया पैसा दोगुना सोमवार को बाजार में कमजोर सेंटीमेंट के बीच इस कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद ए-1 लिमिटेड के शेयरों का भाव बीएसई में 1957.25 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 114 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 2025 में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 386 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2816.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 375.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2250.84 करोड़ रुपये का है।

दो साल में ए-1 लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 437 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 3191 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।