शेयर हो तो ऐसा, 5 साल में 1400% का रिटर्न, कंपनी ने खरीदा है कोका-कोला से भी पुराना भारत का पहला सोडा ब्रांड

आज के कारोबार में स्पाइस आइलैंड्स इंडस्ट्रीज का शेयर ₹91.33 पर खुला, जो पिछले हफ्ते गुरुवार के भाव (₹86.99) से 4.99% ऊपर है। कंपनी के मजबूत नतीजों की वजह से शेयर ने सुबह ही 5% अपर सर्किट छू लिया। यानी, शेयर की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि एक्सचेंज ने उसकी खरीदारी पर अस्थायी रोक लगा दी।

कंपनी ने रॉजर्स नामक ऐतिहासिक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड खरीदा है, जिसकी शुरुआत 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। यह पेप्सी और कोका-कोला से भी पुराना भारत का पहला सोडा ब्रांड है। कंपनी अब इसके 9 फ्लेवर्स (खासतौर पर "आइसक्रीम सोडा") को पूरे भारत में बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रही है। इस साल ही इस बिजनेस से आमदनी मिलने की उम्मीद है।

पिछले सालों का शानदार प्रदर्शन इस छोटी कंपनी के शेयर ने बाजार की उठापटक के बावजूद निवेशकों को मुनाफा दिया है। 6 महीने में 169% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। इस शेयर ने 1 साल में लगभग 107% और

5 साल में 1400% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। यानी, अगर कोई 5 साल पहले ₹1 लाख लगाता, तो आज उसकी कीमत होती ₹15 लाख के करीब।

जून 2025 तिमाही के नतीजे, विस्फोटक ग्रोथ गुरुवार (14 अगस्त) को कंपनी ने Q1 नतीजे घोषित किए, जो पिछले साल के मुकाबले कई गुना बेहतर रहे।

आमदनी: ₹20.12 लाख (पिछले साल इसी तिमाही में सिर्फ ₹2.43 लाख) यानी 728% की जबरदस्त बढ़ोतरी।

मुनाफा: ₹3.31 लाख (पिछले साल: ₹0.61 लाख) यानी 440% का उछाल ।