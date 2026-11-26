निवेशकों को 5 बोनस शेयर देगी यह कंपनी, चेक करें शर्त और रिकॉर्ड डेट की डिटेल
मुख्य बातें
- मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली स्मॉलकैप कंपनी Indus फाइनेंस लिमिटेड के शेयर एक बार फिर चर्चा में हैं
- कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है
Multibagger smallcap stock: शेयर बाजार में कई ऐसे कॉरपोरेट एक्शन हैं जो निवेशकों के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसा ही एक कॉरपोरेट एक्शन बोनस शेयर का होता है। अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने वाली कंपनियों में इंडस फाइनेंस लिमिटेड भी शामिल है। कंपनी ने निवेशकों को हर 9 शेयर पर 5 अतिरिक्त शेयर देने का ऐलान किया है। आइए बोनस शेयर की डिटेल जान लेते हैं।
बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट
इंडस फाइनेंस लिमिटेड ने 5:9 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का फैसला किया है। आसान भाषा में समझें तो निवेशकों को कंपनी के हर 9 मौजूदा शेयर पर 5 नए बोनस शेयर मिलेंगे। इन बोनस शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर होगी। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 1 दिसंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका मतलब है कि जिस शेयरधारक के पास 90 शेयर हैं, उसे 50 अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। इससे निवेशक के पास कुल 140 शेयर हो जाएंगे। कंपनी ने बोनस शेयरों के अलॉटमेंट के लिए संभावित रूप से 2 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। उम्मीद है कि नए जारी किए गए शेयर 3 दिसंबर 2026 से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।
कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव पोस्टल बैलेट के जरिए शेयरधारकों के सामने रखा था। इसके लिए 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक वोटिंग हुई। कंपनी के मुताबिक, वोटिंग में हिस्सा लेने वाले शेयरधारकों ने बोनस इश्यू के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।
मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर
इंडस फाइनेंस के शेयर ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस शेयर में 28.84 फीसदी की तेजी आई है जबकि छह महीने में शेयर करीब 310 फीसदी चढ़ चुका है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 855 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में इसमें 5101 फीसदी की भारी तेजी दर्ज की गई है। शेयर की वर्तमान कीमत 465 रुपये है। 25 नवंबर 2026 को शेयर 485.95 रुपये तक पहुंचा था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
कैसे रहे नतीजे?
इंडस फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अपना स्टैंडअलोन रेवेन्यू 21.9% की सालाना वृद्धि के साथ 1.28 करोड़ रुपये दर्ज किया। यह पिछले साल की इसी तिमाही में 1.05 करोड़ रुपये था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 4.76% बढ़कर 0.22 करोड़ रुपये हो गया जबकि नेट प्रॉफिट 12.5% बढ़कर 0.09 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 0.08 करोड़ रुपये था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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