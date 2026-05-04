इस स्टॉक ने निवेशकों को किया मालामाल! 5 साल में 1400% का छप्परफाड़ रिटर्न; आज फिर लगा अपर सर्किट

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स (Spice Lounge Food Works) के शेयर में 4 मई 2026 को करीब 5% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक अपर सर्किट पर पहुंच गया। यह स्टॉक 5 साल में अब तक 1400% का छप्परफाड़ रिटर्न दे चुका है।

शेयर बाजार में अक्सर ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जो कभी तेज गिरावट से निवेशकों को डराते हैं, तो कभी जबरदस्त रिटर्न देकर हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स (Spice Lounge Food Works) है, जिसने हाल ही में 5% का अपर सर्किट छूकर बाजार में हलचल मचा दी है। सोमवार को यह स्टॉक ₹20.51 के स्तर पर पहुंच गया, जिससे इसकी 6 दिनों की लगातार गिरावट पर ब्रेक लग गया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते में यह शेयर 20% से ज्यादा गिर चुका था, लेकिन अचानक आई खरीदारी ने इसे संभाल लिया।

बाजार के पॉजिटिव माहौल का भी इसमें बड़ा योगदान रहा, जहां BSE सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी-50 1% से अधिक चढ़कर 24,200 के ऊपर पहुंच गया। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी मजबूती देखने को मिली, जिससे इस स्टॉक को सपोर्ट मिला।

हालांकि, अगर इसके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिखती। स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स (Spice Lounge Food Works) का शेयर पिछले एक महीने में करीब 23% गिरा है, तीन महीनों में 28% नीचे आया है और साल 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें 46% की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं पिछले 6 महीनों में यह स्टॉक करीब 63% टूट चुका है, जो इसकी हाई वोलैटिलिटी को दर्शाता है। लेकिन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्टॉक किसी मल्टीबैगर से कम नहीं रहा है।

पिछले 2 सालों में इसने करीब 400% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में यह शेयर 1,400% से ज्यादा उछल चुका है, यानी अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इसमें ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी होती। यही वजह है कि गिरावट के बावजूद निवेशकों की नजरें इस स्टॉक पर बनी रहती हैं।

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स (Spice Lounge Food Works) एक ऐसा स्मॉलकैप स्टॉक है, जिसमें जोखिम के साथ-साथ बड़े रिटर्न की संभावना भी जुड़ी हुई है। ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से पहले बाजार की चाल, कंपनी के फंडामेंटल और अपने जोखिम प्रोफाइल को जरूर समझना जरूरी है, क्योंकि यहां उतार-चढ़ाव तेज होता है, लेकिन मौका सही हो तो मुनाफा भी बड़ा मिल सकता है।

शेयर परफॉर्मेंस

आज (4 मई 2026) के कारोबारी सत्र में स्पाइस लॉन्ज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक लगभग 5% की उछाल के साथ ₹20.51 पर पहुंच गया और अपर सर्किट को छू लिया, जो यह दिखाता है कि गिरावट के बाद निवेशकों की खरीदारी फिर से लौट रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में रहने के बाद आज की तेजी एक मजबूत रिकवरी का संकेत देती है। खास बात यह है कि यह उछाल तब आई है, जब हाल ही में स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में भारी गिरावट देखी थी, जिससे वैल्यू बायिंग का मौका बना।