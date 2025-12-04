छोटा शेयर बड़ा कमाल, इस साल 454% उछला, एक और बड़े ऐलान से लगा अपर सर्किट

संक्षेप: Multibagger Small Cap Stock: स्मॉल कैप स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयर की कीमत गुरुवार, 4 दिसंबर को 5% अपर सर्किट तक पहुंच गई। कंपनी ने WingZone के एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी अधिकार हासिल करने की घोषणा की है।

स्मॉल कैप स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयर की कीमत गुरुवार, 4 दिसंबर को 5% अपर सर्किट तक पहुंच गई। कंपनी ने WingZone के एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी अधिकार हासिल करने की घोषणा की है। गुरुवार को यह शेयर 52.70 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुला, जबकि बुधवार को इसका पिछला बंद भाव 50.47 रुपये था। स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। सिर्फ छह महीने में 137.62% का उछाल, इस साल अब तक 454.29% की बढ़त और पिछले एक साल में 896% की वृद्धि।

आज की तेजी का कारण 4 दिसंबर की एक घोषणा में स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स ने बताया कि उसने WingZone के एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी अधिकार हासिल कर लिए हैं। WingZone एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ब्रांड है, जो अपने चिकन-बेस्ड प्रोडक्ट्स और स्वादिष्ट मेनू इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध है।

भारत में योजना कंपनी की योजना भारत के उपभोक्ताओं तक WingZone को पहुंचाने की है, इसके लिए हाई-स्ट्रीट आउटलेट और क्लाउड-किचन फॉर्मेट के मिश्रण का रणनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ब्रांड की पहुँच आसान होगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड के चेयरपर्सन और डायरेक्टर मोहन बाबू करजेला ने कहा कि वे भारत में WingZone लाने को लेकर उत्साहित हैं और यह साझेदारी कंपनी की लंबे समय की ग्रोथ रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय QSR बाजार में उपभोक्ताओं की बदलती पसंद, बढ़ते शहरीकरण और वैश्विक खाद्य प्रारूपों की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण मजबूत गति देखी जा रही है। WingZone के अंतरराष्ट्रीय स्वाद और कंपनी के परिचालन कौशल के कारण यह अवसर अच्छा है।

लॉन्च और भविष्य की रूपरेखा घोषणा के अनुसार, कंपनी जनवरी 2026 में कोरमंगला, बैंगलोर में भारत का पहला WingZone आउटलेट लॉन्च करेगी।

लॉन्च के बाद, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का इरादा WingZone की मौजूदगी बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में अतिरिक्त आउटलेट्स के साथ बढ़ाने का है। इसके बाद अन्य प्रमुख शहरों में भी रोलआउट की योजना है।

करजेला ने कहा कि बैंगलोर के कोरमंगला में लॉन्च केवल एक शुरुआत है। प्रमुख महानगरों में विस्तार के लिए एक स्पष्ट रोडमैप है, जिसमें हाई-स्ट्रीट स्टोर और क्लाउड किचन का संयोजन होगा। इससे सुलभता और विस्तार दोनों सुनिश्चित होंगे। यह अधिग्रहण एक विविधतापूर्ण मल्टी-ब्रांड पोर्टफोलियो बनाने के सपने को मजबूत करता है और भारत के तेजी से बढ़ते फूड सर्विस सेक्टर में एक अग्रणी खिलाड़ी बनने के संकल्प को पुष्ट करता है।