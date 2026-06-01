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4 साल में 600% से अधिक का रिटर्न, आज फिर 7% उछला शेयर, एक्सपर्ट बोले खरीद लो

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Multibagger Stocks: आशीष कचोलिया के निवेश वाली कंपनी Shaily Engineering Plastics के शेयरों में 4 साल में 600 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 

4 साल में 600% से अधिक का रिटर्न, आज फिर 7% उछला शेयर, एक्सपर्ट बोले खरीद लो

Multibagger Stocks: दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के इनवेस्टेड स्टॉक Shaily Engineering Plastics के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को करीब 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों में जिन कंपनियों निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है उसमें से Shaily Engineering Plastics भी एक है। अब सवाल निवेशकों के मन में खड़ा हो रहा है कि मौजूदा समय में क्या इस स्टॉक पर दांव लगाना फायदेमंद रहेगा या नहीं?

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बीएसई में Shaily Engineering Plastics के शेयर आज सोमवार को 3004.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 6.97 प्रतिशत की तेजी के साथ 3198 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली। लेकिन शेयर बढ़त बनाए हुए थे।

कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है?

Shaily Engineering Plastics का नेट प्रॉफिट जनवरी से मार्च 2026 के दौरान 40 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कंपनी के रेवन्यू सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 237 करोड़ रुपये तीसरी तिमाही में रहा है। जनवरी से मार्च के दौरान Shaily Engineering Plastics का EBITDA 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 69 करोड़ रुपये रहा है।

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एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मोतीलाल ओसवाल ने Shaily Engineering Plastics के शेयरों को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 3404 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि मौजूदा स्तर से अभी अधिक है।

शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है?

इस साल अबतक Shaily Engineering Plastics के शेयरों की कीमतों 40 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 55 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 3198 रुपये है। आज 1 जून को यह स्टॉक इस स्तर पर पहुंचा है। तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 142 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 4 साल में Shaily Engineering Plastics के शेयरों का भाव 625 प्रतिशत बढ़ा है।

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आशीष कचोलिया की कितनी हिस्सेदारी?

दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया से जुड़ी संस्था Suryavanshi Commotrade के पास करीब 23.94 लाख शेयर हैं। यानी उनकी कंपनी में कुल हिस्सेदारी 5.21 प्रतिशत है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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