347 करोड़ रुपये का मिला ऑर्डर, 900 रुपये के पार मल्टीबैगर शेयर, 5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:59 PM
मल्टीबैगर कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। शक्ति पंप्स के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 914.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) से 347 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर सोलर वाटर पंप्स की सप्लाई के लिए मिला है। शक्ति पंप्स इंडिया अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
शक्ति पंप्स इंडिया को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना/पीएम कुसुम B के तहत 34,720 ऑफग्रिड डीसी सोलर फोटोवॉल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम्स (SPWPS) की सप्लाई करनी है। शक्ति पंप्स इंडिया के शेयरों में पिछले पांच साल में 2800 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2020 को 30.78 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 15 सितंबर 2025 को 914.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरों में 650 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

3 साल में 900% से अधिक उछल गए हैं शक्ति पंप्स के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया (Shakti Pumps) के शेयर पिछले 3 साल में 900 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 16 सितंबर 2022 को 89.34 रुपये पर थे। शक्ति पंप्स के शेयर 15 सितंबर 2025 को 914 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 525 पर्सेंट की तेजी आई है। शक्ति पंप्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1398 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 653.81 रुपये है।

5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
मल्टीबैगर कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। शक्ति पंप्स ने नवंबर 2024 में 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे। इससे पहले, कंपनी ने अप्रैल 2011 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।

