हर शेयर पर 35 रुपये डिविडेंड देगी कंपनी, 322 करोड़ रुपये का हुआ है मुनाफा, रॉकेट बना शेयर

Feb 25, 2026 11:28 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
शेफलर इंडिया के शेयर बुधवार को 6% से अधिक के उछाल के साथ 4332 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने हर शेयर पर 35 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी को दिसंबर तिमाही में 322 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

मल्टीबैगर कंपनी शेफलर इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। शेफलर इंडिया के शेयर बुधवार को BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4332 रुपये पर पहुंच गए हैं। ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स बनाने वाली इस कंपनी ने 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए हर शेयर पर 35 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिलने के 30 दिन के भीतर कंपनी डिविडेंड का भुगतान कर देगी। शेफलर इंडिया अपने शेयरों का भी बंटवारा कर चुकी है।

कंपनी को हुआ है 322 करोड़ रुपये का मुनाफा
जर्मनी के शेफलर एजी ग्रुप की भारतीय इकाई शेफलर इंडिया का कंसॉलिडेटेड मुनाफा दिसंबर तिमाही में 36 पर्सेंट बढ़ा है। दिसंबर 2025 तिमाही में शेफलर इंडिया को 322 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 237 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। तिमाही आधार पर शेफलर इंडिया का टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 11 पर्सेंट बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 की सितंबर तिमाही में कंपनी को 289 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। दिसंबर 2025 तिमाही में शेफलर इंडिया का रेवेन्यू 2,724 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 28 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 2136 करोड़ रुपये था। स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 27 पर्सेंट बढ़कर 2643 करोड़ रुपये रहा है।

5 साल में 313% से अधिक उछल गए हैं शेफलर इंडिया के शेयर
शेफलर इंडिया (Schaeffler India) के शेयर पिछले 5 साल में 313 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 26 फरवरी 2021 को 1037.45 रुपये पर थे। शेफलर इंडिया के शेयर 25 फरवरी 2026 को 4332 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो शेफलर इंडिया के शेयरों में 138 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 38 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 12 पर्सेंट का उछाल आया है। शेफलर इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4392.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2851 रुपये है।

5 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
शेफलर इंडिया (Schaeffler India) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा है। शेफलर इंडिया ने फरवरी 2022 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.13 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.87 पर्सेंट है।

