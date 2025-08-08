multibagger return profit of rs 11704 on each share in 7 months now a big update has come मल्टीबैगर रिटर्न: 7 महीने में हर शेयर पर ₹11704 का मुनाफा, अब आया बड़ा अपडेट, Business Hindi News - Hindustan
multibagger return profit of rs 11704 on each share in 7 months now a big update has come

मल्टीबैगर रिटर्न: 7 महीने में हर शेयर पर ₹11704 का मुनाफा, अब आया बड़ा अपडेट

Multibagger Return: अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से हिताची एनर्जी हर शेयर पर 11704 रुपये का मुनाफा दे चुका है। यानी करीब 7 महीनों में ही निवेशकों का पैसा डबल से अधिक हो गया। अगर इस साल की बात करें तो हिताची ने हर शेयर पर 5000 रुपये से अधिक का रिटर्न दिया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 11:01 AM
Multibagger Return: हिताची एनर्जी इंडिया को लेकर एक बड़ा अपडेट है। स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, वारी एनर्जीज इंडिया के साथ हिताची एनर्जी इंडिया भी ग्लोबल इंडेक्स MSCI का हिस्सा बन गया है। ताची एनर्जी को भी इस बदलाव से 230 मिलियन डॉलर का बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है। सभी बदलाव 26 अगस्त, 2025 को मार्केट बंद होने के बाद प्रभावी होंगे।

अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से यह स्टॉक हर शेयर पर 11704 रुपये का मुनाफा दे चुका है। यानी करीब 7 महीनों में ही निवेशकों का पैसा डबल से अधिक हो गया। अगर इस साल की बात करें तो हिताची ने हर शेयर पर 5000 रुपये से अधिक का रिटर्न दिया है। प्रतिशत के लिहाज से इस अवधि में 32.45 पर्सेंट की उछाल।

पिछले एक साल में इसने 85 प्रतिशत की उड़ान भरी है। इस अवधि में हर शेयर पर करीब 9500 रुपये का मुनाफा हो रहा है। जबकि, पिछले छह महीने में 67 पर्सेंट यानी हर शेयर पर 8200 रुपये के करीब रिटर्न मिला है, लेकिन आज की बात करें तो इस शेयर में करीब सवा पर्सेंट से अधिक की गिरावट है।

सुबह 10 बजे के करीब स्टॉक 1.21 पर्सेंट टूटकर 20,460 पर ट्रेड कर रहा था। एक समय तो यह 20295 रुपये तक आ गया था। इसका 52 हफ्ते का लो 8,801 रुपये है और यह लेवल इसने 28 जनवरी 2025 को टच किया था। सुबह साढ़े 10 बजे के करीब यह स्टॉक करीब 1 पर्सेंट नीचे 20505 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

हिताची खरीदें, बेचें याा होल्ड करें

लाइव मिंट पर दिए गए एनॉलिसिस के मुताबिक हिताची एनर्जी के लिए 33 प्रतिशत विश्लेषक स्ट्रांग बाय की सिफारिश कर रहे हैं। 44 प्रतिशत ने इसमें खरीदारी का सुझाव दिया है। जबकि, किसी ने भी होल्ड रखने का सुझाव नहीं दिया है। सेल रेटिंग 11 प्रतिशत एनॉलिस्ट दे रहे हैं। जबकि, स्ट्रांग सेल की सिफारिश 11 पर्सेंट ने की है।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

प्रमोटरों की कंपनी में 71.31% की उच्च हिस्सेदारी है। प्रमोटरों ने पिछले 12 महीनों में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम की है। एफआईआई ने इस कंपनी में निवेश किया है।एफआईआई की हिस्सेदारी पिछली तिमाही की तुलना में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी पिछली तिमाही की तुलना में 1.20 प्रतिशत अंकों की कमी आई है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

