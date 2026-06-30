बड़ा ऑर्डर मिलते ही सुजलॉन के शेयर में लगे पंख, 72 रुपये तक जा सकता है भाव

Suzlon energy share price: मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुजलॉन को सनश्योर एनर्जी से 105 मेगावाट की विंड एनर्जी परियोजना का ठेका मिला है। इस खबर के बीच सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सुजलॉन के शेयर 57.19 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 2 पर्सेंट से ज्यादा बढ़कर 58.15 रुपये तक पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 68.30 रुपये और 38.17 रुपये है।

ऑर्डर की डिटेल सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि यह S175 टर्बाइन के लिए पहला कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। S175, भारत का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली विंड टर्बाइन है। हालांकि, कंपनी ने इस ऑर्डर का वित्तीय ब्योरा नहीं दिया। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एस175 (5.0 मेगावाट) टर्बाइन पेश किए जाने के महज दो सप्ताह के भीतर सुजलॉन को सनश्योर एनर्जी से अगली पीढ़ी के इस टर्बाइन के लिए 105 मेगावाट की पहली परियोजना का ठेका मिला है।

तीसरा बड़ा ठेका सुजलॉन को पिछले 14 महीने से भी कम समय में सनश्योर से यह तीसरा ठेका मिला है जिससे दोनों कंपनियों के बीच कुल साझेदारी 400.8 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक के बीजापुर में अगली पीढ़ी के 21 एस175 पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) की आपूर्ति, स्थापना, चालू करना और मेंटेनेंस किया जाएगा।

शेयर का टारगेट प्राइस वैसे तो अभी शेयर की कीमत 58 रुपये है। हालांकि, इस शेयर में उछाल की संभावना है। बीते दिनों घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल का मानना ​​है कि सुजलॉन भारतीय विंड एनर्जी मार्केट में सबसे भरोसेमंद और निवेश के लायक कंपनी बन सकती है क्योंकि उसकी मार्केट में मजबूत स्थिति है और काम पूरा करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसने ₹65 के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग बनाए रखी। एक अन्य ब्रोकरेज सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल ने कहा कि सुजलॉन लगातार रेवेन्यू ग्रोथ और कैश फ्लो बनाने की अच्छी स्थिति में है क्योंकि विंड क्षमता में बढ़ोतरी तेज हो रही है और सर्विस से होने वाली कमाई भी बढ़ रही है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY26-FY28 के दौरान रेवेन्यू एबिटा और टैक्स के बाद मुनाफा क्रमशः 31.2%, 33.4% और 6.8% की CAGR से बढ़ेगा। इसने ₹75 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग बनाए रखी। ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने भी ₹72 के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग बनाए रखी।