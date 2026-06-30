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बड़ा ऑर्डर मिलते ही सुजलॉन के शेयर में लगे पंख, 72 रुपये तक जा सकता है भाव

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • सुजलॉन को सनश्योर एनर्जी से 105 मेगावाट की विंड एनर्जी परियोजना का ठेका मिला है
  • इसके बाद शेयर उछल पड़ा
  • शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 68.30 रुपये और 38.17 रुपये है
बड़ा ऑर्डर मिलते ही सुजलॉन के शेयर में लगे पंख, 72 रुपये तक जा सकता है भाव

Suzlon energy share price: मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुजलॉन को सनश्योर एनर्जी से 105 मेगावाट की विंड एनर्जी परियोजना का ठेका मिला है। इस खबर के बीच सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सुजलॉन के शेयर 57.19 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 2 पर्सेंट से ज्यादा बढ़कर 58.15 रुपये तक पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 68.30 रुपये और 38.17 रुपये है।

ऑर्डर की डिटेल

सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि यह S175 टर्बाइन के लिए पहला कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। S175, भारत का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली विंड टर्बाइन है। हालांकि, कंपनी ने इस ऑर्डर का वित्तीय ब्योरा नहीं दिया। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एस175 (5.0 मेगावाट) टर्बाइन पेश किए जाने के महज दो सप्ताह के भीतर सुजलॉन को सनश्योर एनर्जी से अगली पीढ़ी के इस टर्बाइन के लिए 105 मेगावाट की पहली परियोजना का ठेका मिला है।

तीसरा बड़ा ठेका

सुजलॉन को पिछले 14 महीने से भी कम समय में सनश्योर से यह तीसरा ठेका मिला है जिससे दोनों कंपनियों के बीच कुल साझेदारी 400.8 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक के बीजापुर में अगली पीढ़ी के 21 एस175 पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) की आपूर्ति, स्थापना, चालू करना और मेंटेनेंस किया जाएगा।

शेयर का टारगेट प्राइस

वैसे तो अभी शेयर की कीमत 58 रुपये है। हालांकि, इस शेयर में उछाल की संभावना है। बीते दिनों घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल का मानना ​​है कि सुजलॉन भारतीय विंड एनर्जी मार्केट में सबसे भरोसेमंद और निवेश के लायक कंपनी बन सकती है क्योंकि उसकी मार्केट में मजबूत स्थिति है और काम पूरा करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसने ₹65 के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग बनाए रखी। एक अन्य ब्रोकरेज सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल ने कहा कि सुजलॉन लगातार रेवेन्यू ग्रोथ और कैश फ्लो बनाने की अच्छी स्थिति में है क्योंकि विंड क्षमता में बढ़ोतरी तेज हो रही है और सर्विस से होने वाली कमाई भी बढ़ रही है।

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ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY26-FY28 के दौरान रेवेन्यू एबिटा और टैक्स के बाद मुनाफा क्रमशः 31.2%, 33.4% और 6.8% की CAGR से बढ़ेगा। इसने ₹75 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग बनाए रखी। ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने भी ₹72 के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग बनाए रखी।

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सुजलॉन समूह के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा कि सनश्योर ने पवन ऊर्जा क्षेत्र में अपनी यात्रा सुजलॉन के साथ शुरू की थी और अब वह भारत की सबसे बड़ी तथा तेजी से बढ़ती कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल (सीएंडआई) केंद्रित रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक बन गई है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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