रॉकेट बना यह छोटकू शेयर, बड़ी कंपनी से मिला है 100 करोड़ रुपये का ऑर्डर, 1800% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर

संक्षेप: रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 363.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेफेक्स इंडस्ट्रीज को एक बड़े बिजनेस ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

मल्टीबैगर स्टॉक रेफेक्स इंडस्ट्रीज में शुक्रवार को तूफानी तेजी आई है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 363.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिलने के बाद आया है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। हालांकि, पिछले पांच साल में कंपनी के शेयरों में 1800 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 574.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 315.25 रुपये है।

100 करोड़ रुपये का मिला है ऑर्डर

स्मॉलकैप कंपनी रेफेक्स इंडस्ट्रीज को एक बड़े बिजनेस ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है, 'रेफेक्स इंडस्ट्रीज को पॉन्ड ऐश/बॉटम ऐश के एक्स्कवैशन, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऑर्डर मिला है।' इस ऑर्डर के तहत रेफेक्स इंडस्ट्रीज पॉन्ड ऐश/बॉटम ऐश के एक्स्कवैशन, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होगी। रेफेक्स इंडस्ट्रीज ने एक बयान में कहा है कि इस ऑर्डर को 4 महीने में पूरा किया जाना है।

1800% से ज्यादा चढ़ गए हैं रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर

रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले 5 साल में 1865 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 27 नवंबर 2020 को 17.67 रुपये पर थे। रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर 28 नवंबर 2025 को 363.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1250 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। तीन साल में रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर 590 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अगर पिछले दो साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 225 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 27 पर्सेंट के करीब लुढ़क गए हैं।