₹12 से अब ₹1425 पर ट्रेड कर रहा फार्मा शेयर, बैंक ऑफ इंडिया के पास है हिस्सेदारी

Pharma stock return: फार्मा सेक्टर की कई कंपनियां हैं जिनके शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसमें से एक कंपनी- फ्रेडुन फार्मास्युटिकल्स है। इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले छह महीनों में इस शेयर में तेजी जारी रही है। वर्तमान में इस शेयर की कीमत ₹1,425 के स्तर पर है।

पिछले नौ साल में शेयर ₹12.50 से इस स्तर पर पहुंचा है। यह 11,300% के रिटर्न को दिखाता है। पिछले नौ साल में शेयर सात बार बढ़त के साथ बंद हुआ है। साल 2018 में शेयर ने 223% की सबसे ज्यादा वार्षिक बढ़त दर्ज की थी। अगर शेयर 2025 के अंत तक अपनी मौजूदा गति बनाए रखता है, तो यह 2020 के बाद से इसका सबसे बड़ा वार्षिक लाभ होगा।

निवेश पर प्रभाव लंबी अवधि में शेयर की कीमत में हुई भारी वृद्धि ने निवेशकों को मालामाल किया है। एक निवेशक जिसने 5 साल पहले फ्रेडुन फार्मास्युटिकल्स के शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया था और उसे अपने पास रखा था, उसका मूल्य ₹1.14 करोड़ तक बढ़ गया होगा। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक जून 2025 में प्रमोटर की हिस्सेदारी 48.93 फीसदी है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग की बात करें तो इसमें 51.07 फीसदी हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग में बैंक ऑफ इंडिया के पास 1.59 फीसदी हिस्सेदारी या 75,000 शेयर हैं।

39 साल पुरानी है कंपनी साल 1987 में वजूद में आई यह कंपनी भारतीय फॉर्मूलेशन निर्माता है जिसकी वैश्विक उपस्थिति अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, सीआईएस, लैटिन अमेरिका और एमईएनए क्षेत्र में फैली हुई है। 52 देशों में 697 उत्पाद रजिस्ट्रेशन के साथ, इसके प्रमुख चिकित्सीय क्षेत्रों में मधुमेह विरोधी, संक्रामक विरोधी, रेट्रोवायरल जैसे उत्पाद शामिल हैं। हाल ही में फ्रेडुन फार्मास्युटिकल्स ने पेट टेक प्लेटफॉर्म Wagr की सभी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर भारत के पहले न्यूट्रल ऑनलाइन पेट मार्केटप्लेस की शुरुआत की घोषणा की है।