11000% से ज्यादा दौड़ा यह शेयर, अब 1 ही दिन में 23% टूटा, कंपनी ने घटाया है ग्रोथ गाइडेंस

मल्टीबैगर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 23% की गिरावट के साथ 566.70 रुपये पर पहुंच गए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने पूरे साल के लिए अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 04:27 PM
11000% से ज्यादा दौड़ा यह शेयर, अब 1 ही दिन में 23% टूटा, कंपनी ने घटाया है ग्रोथ गाइडेंस

मल्टीबैगर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर शुक्रवार को धड़ाम हो गए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 23 पर्सेंट की गिरावट के साथ 566.70 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर कारोबार के आखिर में 20 पर्सेंट लुढ़ककर 589.05 रुपये पर बंद हुए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने पूरे साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाया है, इसके बाद कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, पिछले पांच साल में कंपनी के शेयरों में 11000 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है।

प्रॉफिट ग्रोथ गाइडेंस भी घटाया
इनवेस्टर प्रेजेंटेशन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने बताया है कि अब उसे उम्मीद है कि उसकी कंसॉलिडेटेड सेल्स 5700 करोड़ से 5800 करोड़ रुपये के बीच रह सकती है। वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले यह 17 से 19% की ग्रोथ दर्शाती है। हालांकि, कंपनी ने अपने मार्च क्वॉर्टर अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में 6345 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था, जो कि वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले 30.3 पर्सेंट की ग्रोथ को दर्शाता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने टोटल ग्रुप रेवेन्यू गाइडेंस को भी घटाकर 6550 करोड़ रुपये से 6650 करोड़ रुपये के बीच रखा है। कंपनी ने पहले 7200 करोड़ रुपये का टोटल ग्रुप रेवेन्यू गाइडेंस दिया था। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अब उम्मीद है कि पूरे साल के लिए उसका नेट प्रॉफिट 300 से 310 करोड़ रुपये के बीच रह सकता है। मार्च क्वॉर्टर के दौरान कंपनी ने नेट प्रॉफिट के लिए 405 करोड़ रुपये का गाइडेंस दिया था।

5 साल में 11752% चढ़ गए हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर पिछले पांच साल में 11752 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 7 अगस्त 2020 को 4.97 रुपये पर थे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर 8 अगस्त 2025 को 589.05 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 1503 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, पिछले तीन साल में कंपनी के शेयर 537 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले दो साल में मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों में 262 पर्सेंट का उछाल आया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटे के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1054.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 415 रुपये है।

