₹1 लाख को ₹98 लाख बनाया! 2800% रिटर्न देकर इस स्टॉक ने सबको चौंकाया
वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड (Websol Energy System) का शेयर हाल के सालों में एक शानदार मल्टीबैगर साबित हुआ है, जिसने ₹1.25 से बढ़कर ₹122 तक का सफर तय किया। इस दौरान 6 साल में ₹1 लाख का निवेश करीब ₹98 लाख तक पहुंच गया।
शेयर बाजार में कई बार छोटे-छोटे स्टॉक्स भी बड़ा रिटर्न दे देते हैं और वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड (Websol Energy System) इसका एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आया है। यह शेयर अप्रैल 2020 में सिर्फ ₹1.25 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर करीब ₹122 तक पहुंच गई है, यानी इसने निवेशकों को कुछ ही सालों में जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर किसी निवेशक ने 6 साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख लगाए होते और उसे होल्ड करके रखा होता, तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹98 लाख हो जाती। वहीं, 3 साल पहले किया गया ₹1 लाख का निवेश अब लगभग ₹14 लाख के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि, हर समय रिटर्न पॉजिटिव नहीं रहा, एक साल पहले निवेश करने वालों को अभी भी नुकसान दिख रहा है।
शॉर्ट टर्म में भी इस शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले एक हफ्ते में करीब 38% और एक महीने में लगभग 72% का रिटर्न दिया है। मंगलवार को तो यह शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ ₹122.20 पर पहुंच गया, जो इसकी मजबूत मांग को दर्शाता है।
इस तेजी के पीछे कंपनी का मजबूत फाइनेंशियल प्रदर्शन भी एक बड़ी वजह है। FY26 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 157% बढ़कर ₹125 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू भी 132% की तेजी के साथ ₹401 करोड़ पहुंच गया। पूरे साल FY26 में कंपनी ने ₹303 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 96% ज्यादा है।
कंपनी लगातार अपनी क्षमता बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने पर भी काम कर रही है, जिससे भविष्य में ग्रोथ की उम्मीद और मजबूत होती है। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि पेनी स्टॉक्स में जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी रिसर्च और समझ जरूरी है।
शेयर परफॉर्मेंस
वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड (Websol Energy System) के शेयरों में हाल के समय में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज 28 अप्रैल 2026 को यह स्टॉक करीब 4.99% की बढ़त के साथ ₹122.20 पर पहुंच गया और अपर सर्किट को भी छू गया, जो मजबूत खरीदारी और पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट को दर्शाता है।
पिछले कुछ समय में इस शेयर ने शानदार रिटर्न दिए हैं, जिससे यह निवेशकों के बीच चर्चा में बना हुआ है। खासतौर पर सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ती मांग ने भी इस स्टॉक को सपोर्ट किया है। हालांकि, इतनी तेज रैली के बाद इसमें उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहकर ही फैसला लेना चाहिए।
डिस्क्लेमर- ये स्टोरी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया निवेश सलाहकार से परामर्श लें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।