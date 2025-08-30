इस कंपनी ने ₹500 करोड़ फंड जुटाने का किया ऐलान, 2 रुपये से भी कम का है शेयर
Multibagger penny stock: एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 1.44% बढ़कर ₹1.41 पर बंद हुआ। इस शेयर ने छोटी और लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी ने अब 500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना की घोषणा की है।
Multibagger penny stock: बीते शुक्रवार को जब शेयर बाजार में बिकवाली थी तब कुछ पेनी शेयर डिमांड में नजर आए। ऐसा ही एक पेनी शेयर-एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा का है। 2 रुपये से कम कीमत वाले इस मल्टीबैगर पेनी शेयर वाली कंपनी ने अब 500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना की घोषणा की है।
क्या कहा कंपनी ने?
शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से ₹500 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है।
माइक्रोकैप एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा ने यह भी कहा कि QIP के माध्यम से जारी की जाने वाली प्रस्तावित सिक्योरिटीज की कुल संख्या सिक्योरिटीज के जारी होने के समय इश्यू प्राइस के निर्धारण के बाद निर्धारित की जाएगी।
शेयर की कीमत
एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 1.44% बढ़कर ₹1.41 पर बंद हुआ। इस शेयर ने छोटी और लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में इस पेनी शेयर में 85% की बढ़ोतरी हुई है जबकि साल-दर-साल आधार पर यह शेयर 13% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। इस बीच, पिछले एक साल में एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा के शेयरों में 78% की बढ़ोतरी हुई है। लंबी अवधि में एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में उभरा है, जिसने दो साल में 303% और पांच साल में 1467% की बढ़ोतरी दर्ज की है।
आपको बता दें कि इस पेनी शेयर ने 27 नवंबर, 2024 को ₹1.86 के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ। वहीं, इसका 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर ₹0.65 रहा, जो 12 मई को पहुंचा था। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 19.12 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 80.88 फीसदी है।