7 दिन से इस पेनी शेयर में लग रहा अपर सर्किट, कीमत 15 रुपये से भी है कम

Mon, 24 Nov 2025 04:13 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Sellwin Traders share price: शेयर बाजार में गिरावट के बीच सोमवार को कुछ पेनी शेयर रॉकेट की तरह बढ़े। ऐसा ही एक पेनी शेयर सेलविन ट्रेडर्स का है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन इस शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और इसकी कीमत ₹12.39 पर पहुंच गई। यह लगातार सातवां कारोबारी दिन है जब शेयर में अपर सर्किट लगा। यह पेनी शेयर अब सितंबर 2025 में पहुंचे अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹14.39 से केवल 14% डिस्काउंट पर है। वहीं, शेयर अप्रैल 2025 में दर्ज अपने 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर ₹2.71 से 357% ऊपर चढ़ चुका है। बता दें क सेलविन ट्रेडर्स ने छोटी समयावधि में भी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 215% की छलांग लगाई है। वहीं, पिछले छह महीनों में 260% की छलांग लगाई है जबकि पिछले तीन महीनों में 22% की बढ़त हासिल की है। इस शेयर ने पिछले एक महीने में 42% की बढ़त दर्ज की है। अगर पांच साल की अवधि की बात करें तो इस शेयर ने 470% की छलांग लगाई है।

कुमकुम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण

हाल ही में कंपनी ने कुमकुम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड (KWPL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कायापलट ब्रांड के तहत संचालित होती है। इस समझौते के तहत, सेलविन ट्रेडर्स KWPL में शुरुआती 36% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रही है, जिसमें अगले 18 महीनों के भीतर हिस्सेदारी को 60% तक बढ़ाने का विकल्प भी शामिल है। यह चरणबद्ध अधिग्रहण KWPL के व्यावसायिक मॉडल और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कैपिसिट में कंपनी के भरोसे को दिखाता है। यह समझौता ज्ञापन 31 दिसंबर, 2025 तक साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप निर्धारित करता है।

सेलविन ट्रेडर्स के दूसरी तिमाही के नतीजे

सेलविन ट्रेडर्स ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए प्रभावशाली आंकड़े पेश किए। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में ₹2.72 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹83 लाख से काफी ज्यादा है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व ₹14.68 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में कंपनी ने ₹5.86 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्जित किया, जो वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही के ₹1.53 करोड़ की तुलना में 283% अधिक है। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में परिचालन से राजस्व ₹36.53 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹32.25 करोड़ से 13.2% अधिक है।

