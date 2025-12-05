Hindustan Hindi News
गजब: 50 पैसे के शेयर ने दिया 59000% से ज्यादा रिटर्न, एक लाख के बने ₹5.96 करोड़

गजब: 50 पैसे के शेयर ने दिया 59000% से ज्यादा रिटर्न, एक लाख के बने ₹5.96 करोड़

संक्षेप:

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो दिसंबर 2020 में भाव मात्र 0.50 पैसे था लेकिन अब यह बढ़कर ₹29.80 पर पहुंच चुका है। बता दें कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने 1 सितंबर 2024 को अपने स्टॉक का स्प्लिट ₹10 से ₹1 किया था।

Dec 05, 2025 09:03 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Integrated Industries share: शेयर बाजार में कई ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इनमें से एक स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का है। इस स्टॉक ने निवेशकों को सिर्फ 5 साल की अवधि में करोड़पति बना दिया है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो दिसंबर 2020 में भाव मात्र 0.50 पैसे था लेकिन अब यह बढ़कर ₹29.80 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग ₹5.96 करोड़ हो चुकी होती। यह गणना बोनस और स्टॉक स्प्लिट के लाभ शामिल किए बिना है। बता दें कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने 1 सितंबर 2024 को अपने स्टॉक का स्प्लिट ₹10 से ₹1 किया था और अप्रैल 2024 में 1:1 बोनस भी जारी किया था, जिससे निवेशकों को अतिरिक्त फायदा मिला।

शेयर ने कब दिया कितना रिटर्न

शुक्रवार को यह पेनी स्टॉक 5% उछलकर ₹29.80 पर पहुंच गया। पिछले पांच साल में इसने करीब 59,500% की लंबी छलांग लगाई है। हालांकि, पिछले एक साल में स्टॉक 18% गिरा है लेकिन 6 महीने में 19% बढ़त दर्ज की और हाल के पांच ट्रेडिंग सत्रों में ही 11% रिटर्न दिया है। एक महीने में यह रिटर्न 24% रहा है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें 2.23% की मामूली बढ़त देखी गई है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

13 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने कहा कि सितंबर 2025 तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 108% बढ़कर ₹29.88 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹14.40 करोड़ था। ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो 54% बढ़कर ₹286.46 करोड़ पहुंच गया। इस दौरान कुल खर्च भी 49% बढ़कर ₹257.13 करोड़ हो गया। पहले छह महीनों में कंपनी की नेट सेल्स 64% बढ़कर ₹536.72 करोड़ और नेट प्रॉफिट 100% बढ़कर ₹54.66 करोड़ पहुंच गया। बता दें कि फूड सेक्टर की यह तेजी से बढ़ती कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मार्केट नेटवर्क का विस्तार कर रही है, जिससे आने वाले समय में निवेशकों के लिए और भी बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं बनती दिख रही हैं।

