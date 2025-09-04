Multibagger penny stock hazoor multi projects turns 1 lakh rs into 2 cr 59 lakh rs in 10 years 16 पैसे के शेयर ने बदली निवेशकों की किस्मत, ₹1 लाख के बने ₹2.59 करोड़, Business Hindi News - Hindustan
16 पैसे के शेयर ने बदली निवेशकों की किस्मत, ₹1 लाख के बने ₹2.59 करोड़

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत सितंबर 2015 में 16 पैसे थी, जो अब बीएसई पर ₹41.48 है। रकम के हिसाब से समझें तो 10 साल पहले इस शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया जाता और समय के साथ इसे बनाए रखा जाता, तो यह बढ़कर लगभग ₹2.59 करोड़ हो चुका होगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:14 PM
Multibagger penny stock: शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया हैं। इनमें से एक स्टॉक-हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है। 10 साल पहले एक रुपये से भी कम कीमत वाला यह शेयर अब 40 रुपये के पार जा चुका है। इसका मतलब है कि जिस निवेशक ने 10 साल पहले एक लाख रुपये निवेश किए थे, वह अब 2 करोड़ रुपये से ज्यादा के मालिक हो गए होंगे।

सितंबर 2015 में 16 पैसे का था शेयर

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत सितंबर 2015 में 16 पैसे थी, जो अब बीएसई पर ₹41.48 है। अगर रकम के हिसाब से समझें तो अगर 10 साल पहले इस शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया जाता और समय के साथ इसे बनाए रखा जाता, तो यह बढ़कर लगभग ₹2.59 करोड़ हो चुका होगा। इस पेनी स्टॉक ने 5 साल में 41,130 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, यह मल्टीबैगर पेनी स्टॉक पिछले एक वर्ष में उतार-चढ़ाव वाले दौर से गुजरा है। यह स्टॉक एक महीने में 10 प्रतिशत से अधिक गिरा। हालांकि छह महीनों में स्टॉक 20 प्रतिशत चढ़ा। पिछले एक वर्ष में यह पेनी स्टॉक 17 प्रतिशत से अधिक गिर गया। बता दें कि 2024 के बीच में स्टॉक ने 1:10 में एक्स-बोनस का कारोबार किया है, जिसकी गणना नहीं की गई है।

कंपनी का प्लान

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने ₹30 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर ₹1 फेस वैल्यू वाले 60,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी। यह आवंटन 6,000 वारंटों के रूपांतरण के बाद हुआ है, जिसके लिए कंपनी को ₹13.5 लाख का अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 18.05 फीसदी की है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 81.95 फीसदी की है। प्रमोटर में पवनकुमार नथमल मल्लावत के पास 91,73,910 या 4.19 पर्सेंट शेयर हैं।

