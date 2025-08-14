multibagger penny stock hazoor multi projects edges higher following strong Q1 results share price 44 rs ₹44 के शेयर वाली कंपनी को बंपर मुनाफा, 5 साल में निवेशकों को मिला 36150% रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
₹44 के शेयर वाली कंपनी को बंपर मुनाफा, 5 साल में निवेशकों को मिला 36150% रिटर्न

Hazoor Multi Projects share: हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ₹13.79 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी के शेयर की कीमत 44 रुपये के स्तर पर है। इस शेयर ने 5 साल में निवेशकों को मालामाल किया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:15 PM
Hazoor Multi Projects share: शेयर बाजार में कई पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इनमें से एक स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स है। इस कंपनी के शेयर गुरुवार, 14 अगस्त को लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर ₹44.05 पर पहुंच गए। हालांकि, कारोबार के अंत में शेयर मामूली बढ़त के साथ 43.62 रुपये पर था। गुरुवार को शेयर में यह बढ़त व्यापक बाजार लाभ और जून तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) के शानदार नतीजों के बाद आया है।

मजबूत तिमाही परफॉर्मेंस

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ₹13.79 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के ₹9.46 करोड़ की तुलना में 45.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में कंपनी का राजस्व भी 156.22 प्रतिशत बढ़कर ₹180.12 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹71.44 करोड़ था। यह वृद्धि इसके इंफ्रा और रियल एस्टेट क्षेत्रों में मजबूत ऑर्डर फ्लो और सैटलमेंट के कारण हुई।

ऑर्डर की डिटेल

कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि उसकी एक सहायक कंपनी को ऑयल इंडिया लिमिटेड से एक ड्रिलिंग रिग किराए पर देने के लिए ₹280.1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट क्विप्पो ऑयल एंड गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, जिसका हजूर ने हाल ही में अधिग्रहण किया था।

शेयर परफॉर्मेंस

इस मल्टीबैगर स्टॉक ने पिछले 5 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से 36,150 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। यह अगस्त 2020 में 1 रुपये से नीचे के स्तर से बढ़कर वर्तमान स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 12 महीनों में, इसने 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें जुलाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि के बाद अगस्त में अब तक 1.5 प्रतिशत का अंतर-मासिक लाभ शामिल है। इसका 52-सप्ताह का उच्चतम मूल्य ₹63.90 (सितंबर 2024) और निम्नतम मूल्य ₹32 (मार्च 2025) रहा है।

