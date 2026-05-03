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3 महीने में पैसा डबल, पेनी स्टॉक ने किया निवेशकों को मालामाल, कीमत 20 रुपये से कम

May 03, 2026 04:46 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
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Multibagger Peny Stock: अवि पॉलिमर्स (AVI Polymers) के शेयरों की कीमतों में लगातार 12 कारोबारी दिन से तेजी देखने को मिल रही है। महज 3 महीने में यह स्टॉक निवेशकों को पैसा दोगुना कर दिया है। 

3 महीने में पैसा डबल, पेनी स्टॉक ने किया निवेशकों को मालामाल, कीमत 20 रुपये से कम

Multibagger Peny Stock: पेनी स्टॉक अवि पॉलिमर्स (AVI Polymers) के शेयरों लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयरों में 12 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 88 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगने के बाद यह स्टॉक बीएसई में 19.97 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। 15 अप्रैल 2026 को कंपनी के शेयर 10.61 रुपये के स्तर पर था।

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शेयरों में दिख रही है तेजी? (AVI Polymers in News)

इस पेनी स्टॉक की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह प्रमोटर्स से जुड़ी एक खबर है। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने संकेत दिया है कि कंपनी में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। यह खरीदारी कंपनी ओपन मार्केट के जरिए करेगी।

इसके अलावा कंपनी एआई फोकस्ड सब्सिडियरी कंपनियां लॉन्च कर रही है। हाल ही में कंपनी ने KrishiBuddy को लॉन्च किया था। यह एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। कंपनी आने वाले समय में AVI Health लॉन्च कर रही है।

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इस कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? (AVI Polymer Results)

वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का नेट वर्थ बढ़कर 115.99 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के पास कैस रिजर्व 16.60 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 20.32 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 25 गुना बढ़ा है। इससे पहले के वित्त वर्ष में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.81 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी का रेवन्यू 312 करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष के दौरान रहा है।

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लॉन्ग टर्म में शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (AVI Polymer Share performance)

तीन में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 177.75 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक की कीमतों में 240 प्रतिशत की तेजी आई है। 1 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 212 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 278 प्रतिशत और तीन साल में यह स्टॉक 144 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 376 प्रतिशत बढ़ चुका है।

(शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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