₹52 पैसे से अब ₹2 के करीब पहुंच गया यह शेयर, लगातार 38 दिन से लग रहा अपर सर्किट

Avance Technologies share: शेयर बाजार में कई ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक एवांस टेक्नोलॉजीज का है। इस स्टॉक में मंगलवार, 2 सितंबर को इंट्राडे कारोबार के दौरान अपर सर्किट लगा और यह रिकॉर्ड हाई को टच किया। इसी के साथ शेयर मंगलवार को बीएसई पर ₹1.98 पर बंद हुआ।

शेयर में लगातार है तेजी यह पेनी स्टॉक लगातार 38वें कारोबारी सत्र में अपनी अपर सर्किट लिमिट को टच किया है। मल्टीबैगर पेनी स्टॉक एवांस टेक्नोलॉजीज के शेयर की कीमत 24 जून, 2025 से नियमित रूप से बढ़ रही है और अपर सर्किट लिमिट को छू रही है। इस लिहाज से शेयर में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है। पिछले छह महीनों में इस पेनी शेयर में 210% की वृद्धि हुई है। इस बीच, यह साल-दर-साल आधार पर 125% और एक साल में 115% बढ़ा है। इसी अप्रैल महीने में शेयर 0.52 पैसे का था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

कंपनी का अपडेट बीते जुलाई महीने में एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अधिग्रहण संबंधी एक अपडेट की घोषणा की थी। इसने Excess2Sell.com के अधिग्रहण के लिए एक गैर-बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक B2B इन्वेंट्री लिक्विडेशन मार्केटप्लेस है। इसका मकसद निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को खरीदारों से जोड़ना है ताकि अतिरिक्त इन्वेंट्री को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एवांस टेक्नोलॉजीज के पास प्रमोटर्स की 0.68 फीसदी हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग की बात करें तो 99.32 फीसदी की है। पब्लिक शेयरहोल्डर्स में अनुपम नारायण गुप्ता के पास 2.82 फीसदी शेयर हैं। यह 5,58,35,040 शेयर के बराबर है।