₹6 वाले शेयर ने दिया 6400% का शानदार रिटर्न, एक लाख के बन गए ₹65 लाख
नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी- ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर गुरुवार को डिमांड में थे। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 4 पर्सेंट चढ़कर 450 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 445.70 रुपये के स्तर पर ठहरा।
Authum Investment & Infrastructure stock: नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी- ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर गुरुवार को डिमांड में थे। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 4 पर्सेंट चढ़कर 450 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 445.70 रुपये के स्तर पर ठहरा। बता दें कि पिछले छह वर्षों में कंपनी के शेयर की कीमत करीब ₹6.60 से बढ़कर लगभग ₹430 तक पहुंच गई है। कहने का मतलब है कि इस अवधि में शेयर ने अपने निवेशकों को करीब 6400% का शानदार रिटर्न दिया है। इसी साल यह शेयर ₹683.50 के अपने ऑल-टाइम हाई स्तर तक भी पहुंच चुका है। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच बाजार में भारी बिकवाली के चलते शेयर करीब 25% तक गिर गया था। यह साल की शुरुआत से लगभग 31% नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल-टाइम हाई से करीब 37% करेक्ट हो चुका है।
निवेशक हो गए मालामाल
ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर में तेजी से निवेशकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी की है। रकम के हिसाब से समझें तो अगर निवेशक ने मार्च 2021 में इस शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया होता और उसे अब तक होल्ड रखा होता, तो उसकी निवेश राशि बढ़कर करीब ₹65 लाख तक पहुंच सकती थी। बता दें कि अक्टूबर 2021 में कंपनी के शेयर 1:10 के अनुपात में स्प्लिट हुए थे जबकि जनवरी 2024 में 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर भी जारी किए गए थे।
कंपनी के तिमाही नतीजे
वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही में ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का प्रदर्शन दबाव में रहा। कंपनी का प्रॉफिट घटकर ₹168 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹545 करोड़ था। दिसंबर तिमाही में कंपनी का राजस्व ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹446 करोड़ रहा जो एक साल पहले ₹618 करोड़ था। वहीं, सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी ने ₹595 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था।
प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी
ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 65.30 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर में अल्पना संजय डांगी के पास 55,45,45,300 शेयर या 65.30 फीसदी हिस्सेदारी है। प्रमोटर में मेंटर कैपिटल लिमिटेड के पास 3.49 फीसदी हिस्सेदारी या 2,96,48,135 शेयर हैं।
कंपनी की बात करें तो मुख्य रूप से फंड-आधारित गतिविधियों में लगी हुई है। यह कंपनी शेयरों, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के साथ-साथ लोन और एडवांस भी प्रदान करती है। इसके अलावा कंपनी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट एसेट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें