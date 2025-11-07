Hindustan Hindi News
पस्त बाजार में रॉकेट की तरह बढ़ रहा यह शेयर, कंपनी के रिजल्ट ने किया अट्रैक्ट

पस्त बाजार में रॉकेट की तरह बढ़ रहा यह शेयर, कंपनी के रिजल्ट ने किया अट्रैक्ट

संक्षेप: बता दें कि इस शेयर में 24 अक्टूबर से तेजी जारी है और इस दौरान निवेशकों को 70% का प्रभावशाली रिटर्न दिया है। मौजूदा तेजी के साथ थंगमायिल ज्वैलरी इस सप्ताह अब तक लगभग 50% उछल चुका है। इस कंपनी के शेयरों ने पिछले 5 वर्षों में 1,300% से अधिक रिटर्न दिया है।

Fri, 7 Nov 2025 02:09 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Thangamayil Jewellery share price: बीते कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार बिकवाली मोड में है। हालांकि, इस माहौल के बावजूद थंगमायिल ज्वैलरी के शेयर को खरीदने की होड़ मची हुई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार की ही बात करें तो शेयर 9% तक उछला और भाव 3346.35 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर का ऑल टाइम हाई भी है।

तेजी के क्या हैं कारण?

हाल ही में थंगमायिल ज्वैलरी ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹58.15 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹17.45 करोड़ के घाटे से बड़ी रिकवरी को दिखाता है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन्वेंट्री में आई कमी के कारण घाटा हुआ था। कुल बिक्री दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 45% बढ़कर ₹1,705 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले ₹1,178 करोड़ थी। थोक बिक्री 47% बढ़कर ₹69 करोड़ हो गई, जबकि खुदरा बिक्री ₹1,131 करोड़ से 45% बढ़कर ₹1,636 करोड़ हो गई। परिचालन स्तर पर एबिटा पिछले वर्ष के ₹7 करोड़ के घाटे की तुलना में ₹106 करोड़ रहा। यह 1614% की वृद्धि को दर्शाता है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 710 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 6.48% हो गया। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 167% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹104 करोड़ हो गया। वहीं, परिचालन से राजस्व 36% बढ़कर ₹3,260 करोड़ हो गया।

कंपनी का प्लान

थंगमायिल ने चेन्नई में अपनी विस्तार योजनाओं पर भी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका है और उनकी उम्मीदों के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि चेन्नई परिचालन पूरी तरह से चालू होने के बाद उसके कुल वार्षिक राजस्व में लगभग 20% का योगदान देगा। तिमाही के दौरान, कंपनी ने सात नए स्टोर खोले, जिससे उसके कुल खुदरा आउटलेट 66 हो गए। एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए थंगमायिल ने बताया कि अक्टूबर 2025 में उसका राजस्व पहली बार 1,000 करोड़ रुपये को पार कर गया, जो साल-दर-साल 178% बढ़कर 1,032 करोड़ रुपये हो गया।

ब्रोकरेज क्या कहते हैं?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रुचित जैन ने कहा कि तिमाही आय के बाद शेयर में तेज उछाल आया है। चूंकि शेयर पहले ही तेजी से ऊपर जा चुका है, इसलिए गति के संकेत अब ओवरबॉट जोन में हैं। इसे नजर में रखते हुए 2,800 रुपये 2,570 रुपये के समर्थन स्तर की ओर गिरावट के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।

