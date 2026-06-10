3 दिन में 120% की तूफानी तेजी, IPO में 149 रुपये का था शेयर, अब 327 रुपये के पार दाम

सोमवार को बाजार में उतरी कंपनी मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तूफानी तेजी है। कंपनी के शेयर बुधवार को लगातार तीसरे दिन 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 327.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार 8 जून को 90 पर्सेंट के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हुए थे। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 149 रुपये था। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 जून को खुला था और यह 3 जून तक ओपन रहा।

3 दिन में 120% चढ़ गए हैं मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) के आईपीओ में शेयर 149 रुपये का था। कंपनी के शेयर 283.10 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 297.25 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में मंगलवार को भी 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को भी 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 327.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 149 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर 120 पर्सेंट उछल गए हैं।

IPO पर लगा था 315 गुना से ज्यादा दांव

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) का आईपीओ टोटल 315.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 297.67 गुना दांव लगा। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 476.59 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 224.91 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2,98,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।

IPO हो तो ऐसा, 3 दिन में निवेशकों को बंपर रिटर्न IPO में मेरिट्रोनिक्स के शेयर का दाम 149 रुपये कितने पर हुई शेयर की लिस्टिंग 283.10 रुपये बुधवार को शेयर का दाम 327.70 रुपये IPO पर कितने गुना लगा दांव 315.36 गुना